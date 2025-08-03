葉珂復出直播狂被問「生了沒？」　當場反應全被目擊了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星黃曉明2024年公開認愛小14歲網紅葉珂，隨後女方懷孕的傳聞甚囂塵上，種種言行被扒出引發風波，兩人關係隨之陷入低潮，葉珂被爆遭黃曉明切割，並黯然宣布退網。時隔8個月，葉珂近日高調復出，透過直播帶貨展現驚人吸金力，僅3小時便創下500萬人民幣（約台幣2千萬）驚人銷量，面對網友頻頻提問她是否已生產，葉珂選擇視而不見，未做正面回應。

▲葉珂面對提問選擇避而不答。（圖／翻攝自微博）

復出後的葉珂改走「真實」人設，大方談論整形與醫美話題，甚至在直播中曬出自己高中的原生臉，坦言第一次整形就是動了鼻子。她回憶當時鼻子的山根一路「粗」到鼻頭，導致面容顯得特別長，後來拆除部分材料，只留下鼻尖墊了一些東西。葉珂直言自己對鼻子的現狀仍不滿意，但也幽默自嘲年紀大了「do（動）不動了」，原本計劃進行第三次整形，卻因健康考量作罷，「二十多歲可以，現在三十了，我要惜命。」

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▲葉珂大方聊 自己的整形經驗談。（圖／翻攝自微博）

葉珂的復出不僅吸引大批網友圍觀，她在直播中高談整形經歷，也成功塑造出「接地氣」的形象，進一步拉近與粉絲的距離。儘管面對外界對她私生活的質疑，葉珂選擇避而不談，但她驚人的直播銷售成績無疑為自己重新打開商業版圖。短短 3 小時創下 500 萬人民幣的銷售額，足見其影響力依然強大。未來葉珂是否能持續以真實形象吸引更多支持，備受外界關注。