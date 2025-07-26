偶像線上教課遭學生伸鹹豬手！孫其君被要求「脫衣鏡頭往下」

記者許逸群／台北報導

男星孫其君與潘君侖今（26日）出席品牌活動。孫其君近期除了積極投入劇本創作，也熱衷於線上英文教學，卻意外遭遇令人啼笑皆非的事件。據悉，他在線上課程中曾被學生無理要求「鏡頭往下」，甚至暗示想看他的身體，讓孫其君當場傻眼，並因此終止了該學生的課程。

▲▼孫其君與潘君侖出席品牌活動。（圖／Ｎ/A提供）

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孫其君近期參與完實境節目《九條好漢這一班》，該節目於成功嶺拍攝，為期一個月，讓習慣獨處的孫其君體驗了與多位夥伴共同生活的挑戰。他坦言，最不習慣的是與多人同住，這與他過去的生活方式大相逕庭。雖然他曾在美國接受替代役訓練，但此次實兵訓練仍讓他印象深刻。

在《九條好漢這一班》中，孫其君與潘君侖展現了良好的默契與友誼。兩人不僅在節目中互相扶持，私下也經常合作拍攝美食開箱影片，並培養出深厚的兄弟情誼。潘君侖則分享近期積極練習台語，為接下來的工作做準備，並已完全康復腳傷，更參與了極限運動節目《最強的身體》，展現其堅韌的體魄。

近期工作上，孫其君專注於劇本創作，並持續進行線上英文教學。有趣的是，他分享曾在課堂中被學生要求「鏡頭往下」，要求他脫衣服，想看看他身體，讓他當場傻眼，苦笑：「就不敢再幫他上課了。」