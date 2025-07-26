超甜CP畫報！朴寶英趴朴珍榮胸上害羞笑　居家約會飄曖昧情

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《未知的首爾》已經播畢，男女主角朴寶英、朴珍榮近來接受多家雜誌拍攝畫報，充滿粉紅泡泡的氛圍，令劇迷看得很開心。朴寶英26日加碼釋出超曖昧的花絮，她趴在朴珍榮胸上笑得甜蜜，粉絲嗨翻「這對我可以」。

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▲朴寶英趴朴珍榮胸上害羞笑，居家約會畫報照飄曖昧情。（圖／翻攝自朴寶英IG）



《未知的首爾》早在6月底播出溫馨大結局，但「售後服務」接續公開，朴寶英與朴珍榮為此拍了人生四格的照片，近日，兩人又合體為雜誌《Elle Korea》拍攝封面，照片以居家約會為主題，朴寶英穿著休閒的吊帶褲，趴在朴珍榮胸上，看著彼此的眼神宛如真實情侶檔，引起暴動。

▲朴寶英釋出拍攝畫報花絮。（圖／翻攝自朴寶英IG）



除此之外，朴寶英與朴珍榮並肩坐在床上，一起聆聽音樂，營造出溫馨親密的氛圍，兩人還在窗邊一起刷牙，呈現各種居家約會的熱戀情侶模樣，吸引眾人目光。

照片曝光後，網友與劇迷紛紛熱烈留言「今天也看得很幸福」、「歡迎自曝戀情」、「拜託快結婚吧」、「被閃瞎了」等熱烈反應，就連韓志旼都現身留言處歡呼「好想把妳放進口袋帶走」。