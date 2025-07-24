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《角頭》出現新勢力！　「南霸天」黃鐙輝穿金項鍊、花襯衫撂狠話

記者黃庠棻／台北報導

億萬票房電影《角頭》系列全新電影延續《角頭－大橋頭》票房突破2.2億掀起的全台熱潮，今年暑假8月21日將推出全新強檔電影《角頭－鬥陣欸》，集結《角頭》全明星演員共同演出，即將再度掀起全新「角頭」浪潮。

▲《角頭－鬥陣欸》即將在8月21日上映，這次加入南部勢力，掀起許多影迷關注。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》即將在8月21日上映，這次加入南部勢力，掀起許多影迷關注。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－鬥陣欸》推出正式預告之後，短短不到一週的時間在各平台累積超過150萬的觀看次數，同時也空降YouTube排行榜台灣熱門電影預告排行榜冠軍，人氣話題一個禮拜持續延燒，網友狂推「太期待了」、「老大跟老大的對決真的期待，勾心鬥角、爾虞我詐」、「各方火藥味超重」、「大哥就是要這些老戲精才夠味，陣容很猛」。

▲▼電影《角頭－鬥陣欸》。（圖／齊石傳播提供）

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▲《角頭－鬥陣欸》即將在8月21日上映。（圖／曼尼娛樂提供）

過去《角頭》宇宙圍繞在北部各大角頭之間的故事，此次《角頭－鬥陣欸》，首次擴張至南部勢力，全新角色「南霸天」海董與第二代外甥瑪莎霸氣登場，由演技派戲精老將崔浩然、金鐘獎實力派演員黃鐙輝攜手演出，兩人日前在預告中初登場，掀起網友一片熱議。

▲《角頭－鬥陣欸》即將在8月21日上映，這次加入南部勢力，掀起許多影迷關注。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》即將在8月21日上映。（圖／曼尼娛樂提供）

劇組今（24）日加碼公布全新花絮「南部勢力篇」，不僅揭開南部勢力的神秘面紗，更深入解析南北角頭文化差異，黃鐙輝霸氣放話「南部有錢就是規矩！」指出劇情中的南部幫派的商業取向，挑釁意味十足。

《角頭－鬥陣欸》是《角頭》系列前傳電影，延續《角頭－大橋頭》之後發生的故事，喜翔在片中飾演的東門幫「喜爺」積極推動大型都更案，當時嘗試說服北部各大角頭加入吃了閉門羹，在多方遊說後卻屢遭拒絕，甚至不惜設局陷害北城「哈達」，讓外界誤以為是大橋頭Michael所為。

▲《角頭－鬥陣欸》老大互撕。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》即將在8月21日上映。（圖／曼尼娛樂提供）

此次在《角頭－鬥陣欸》仍不放棄都更大餅，南下結合「南部勢力」，結盟崔浩然飾演的南霸天「海董」，虎視眈眈趁機併吞北部其他角頭的地盤。

作為同時在片中交涉南、北兩地的角頭老大，喜翔認為電影中的南、北角頭老大的思維、做事風格完全不同「北部兄弟還有情可談，南部的南霸天只有利可談，有利你就是我的鬥陣欸，沒有利大家就不要來往。」

▲《角頭－鬥陣欸》老大互撕。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》即將在8月21日上映。（圖／曼尼娛樂提供）

在《角頭－鬥陣欸》全新登場的南霸天「海董」，堪稱《角頭》宇宙發展至今最具威脅性的反派大魔王，他掌控南部地下秩序，花絮中可見他風格深沉冷靜，舉手投足間自帶威壓，展現不怒而威的王者氣場。飾演「海董」的崔浩然鏗鏘之語形容這個角色「用江湖倫理處理了很多江湖的人情義理」，一句話道盡角色權謀之深。

作為海董最看重的外甥的「瑪莎」，猶如準接班人的地位，飾演「瑪莎」的黃鐙輝打趣笑稱「海董一喊，整個海水都要凍結」，雖帶幽默語氣，卻也映照出海董在《角頭》宇宙無可撼動的地位及龐大的影響力。

▲《角頭－鬥陣欸》即將在8月21日上映，這次加入南部勢力，掀起許多影迷關注。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》即將在8月21日上映。（圖／曼尼娛樂提供）

甫以《角頭－大橋頭》榮獲台北電影獎最佳造型獎的《角頭》御用造型團隊，此次特別為全新加入的「南部勢力」打造與北部角頭截然不同的風格，黃鐙輝飾演的南部勢力「瑪莎」穿上金項鍊、金錶、花襯衫，對比王陽明飾演的北部大橋頭「Michael」穿著時尚高級的西裝、氣派奢華，呈現電影中南北角頭在價值觀與門面經營上的強烈反差。

黃鐙輝形容南部喜歡輕鬆自由自在，北部注重門面、制度跟規矩，並再度回到角色語氣霸氣宣言「南部有錢就是規矩！」另一位關鍵角色Billy由吳念軒飾演，他坦言地域的不同、環境文化的不同「光是解決一件事，南北兩邊的手段與方式都天差地別。」

▲《角頭－鬥陣欸》即將在8月21日上映，這次加入南部勢力，掀起許多影迷關注。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》即將在8月21日上映。（圖／曼尼娛樂提供）

對於同樣是角頭第二代、由王陽明飾演的大橋頭Michael比較，在《角頭－鬥陣欸》片中瑪莎囂張、跋扈的模樣令人看得氣憤，黃鐙輝認為兩人有些共同的特點「我們上面都有一個天（南霸天海董、大橋頭KO桑）頂著，所以都會有一種我們都目中無人、目無法紀、無法無天的態度。」

面對Michael老是掛嘴邊喊「你知道大橋頭是誰的？是我爸的！」瑪莎也不以為意，霸氣回嗆「我在南部你有聽過海董嗎？」眼尖的網友也有發現一幕瑪莎與「大橋頭」在海港口槍戰的畫面，也讓人期待惹到大橋頭的瑪莎未來與Michael正面交鋒的可能性。

▲《角頭－鬥陣欸》老大互撕。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》即將在8月21日上映。（圖／曼尼娛樂提供）

在《角頭－鬥陣欸》片中，「南部勢力」算是喜翔飾演的東門幫「喜爺」一種「明」著對北部角頭施壓推動都更案，同時他也「暗」中佈局多時，養了一整支專業殺手團。喜翔直言「兄弟混到半天，唯一能掌控的不是武力、是財力！」

▲《角頭－鬥陣欸》即將在8月21日上映，這次加入南部勢力，掀起許多影迷關注。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》即將在8月21日上映。（圖／曼尼娛樂提供）

飾演殺手齊哥的李銘忠說「齊哥是喜哥從國外請回來的殺手，主要是幫喜哥解除掉他所有的煩惱！」飾演殺手阿源的嘎嘎打趣形容殺手的職業「呼之即來、隨風而去，突然出現、突然消失的職業。」喜翔語重心長地說「萬一今天喜爺被抓，一輩子抓不到他們，喜爺會扛著！」

▲▼電影《角頭－鬥陣欸》。（圖／齊石傳播提供）

▲《角頭－鬥陣欸》即將在8月21日上映。（圖／曼尼娛樂提供）

電影《角頭－鬥陣欸》聚集台灣資深、中生代與新生代演員共同飆戲，故事發生在大橋頭事件之後，阿仁（王識賢飾）忙著整頓「北館」內部兄弟間的摩擦，對外跟隨老大貴董（高捷飾）與老一輩的角頭老大坐下來泡一杯茶。

喜爺（喜翔飾）推動都更的野心越來越大，更拉攏南霸天海董（崔浩然飾）來「關心」，彼此嘴裡稱對方是認識多年的「鬥陣欸」，內心各有盤算，原本和諧的角頭秩序、兄弟情感隨之分裂。

另一方面，大橋頭KO桑（龍天翔飾）默許阿標（黃騰浩飾）經手走私毒品的「生意」，南部海董的外甥瑪莎（黃鐙輝飾）砸錢要更大的貨量卻被拒絕，更加深了雙方陣營的歧異。南北大戰箭在弦上，一旦有人觸碰到最忌諱、最暗黑的「深水炸彈」，南、北角頭將全面開打，毀掉表面和平。電影也將帶出這次戲中警語「後世人麥擱做兄弟」，呈現出走錯路最終都將走向悲劇，屬於黑幫的悲歌。

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角頭－鬥陣欸

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