《穿著PRADA的惡魔2》隔19年正式開拍！　3主角華麗現身紐約片場

記者劉宜庭／綜合報導

備受全球期待的電影《穿著Prada的惡魔2》正式在紐約開拍，片場穿搭照首度曝光，引起粉絲熱議。資深演員安海瑟薇（Anne Hathaway）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、史丹利圖奇（Stanley Tucci）三大主角現身，展現全新造型風采。

▲《穿著Prada的惡魔2》最新拍攝路透照（片場側拍照）。（圖／達志影像）



64歲的史丹利圖奇於7月23日（美國時間）在紐約現身，穿著炭灰色西裝外套搭配淺灰長褲，再度詮釋角色「奈傑爾（Nigel）」。同日，梅莉史翠普也以經典角色「米蘭達（Miranda）」的標誌性造型回歸，包括短白髮、卡其色風衣與鉛筆裙，優雅現身片場，顯現不減當年氣勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲梅莉史翠普霸氣回歸。（圖／達志影像）

▲史丹利圖奇也來了。（圖／達志影像）



扮演女主角「安德莉亞（Andrea）」的安海瑟薇則在前一天就登場，以灰色西裝套裝和復古公事包示人，配戴價值近1.5萬美元（約台幣45萬元）的鑽石項鍊，兼具時尚與職場氣場。

▲《穿著Prada的惡魔2》正式在紐約開拍，安海瑟薇率先被目擊拍攝過程。（圖／達志影像）



《穿著Prada的惡魔2》延續2006年經典故事，描述米蘭達身為《伸展台》主編，面對紙媒衰退的挑戰。艾蜜莉布朗飾演的角色「艾米麗（Emily）」轉型成奢侈品牌高管，與雜誌形成合作關係。據外媒報導，電影於紐約與義大利多地取景，預計2026年5月1日上映。首批片場照片與影片已於多個平台曝光，演員們的時尚造型成為粉絲關注焦點，粉絲期待續集能再掀時尚熱潮。