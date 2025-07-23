韓網熱門／《未知的首爾》CP畫報太心動！　網友瘋掉：真的在交往吧

記者張筱涵／綜合報導

韓星朴寶英和朴珍榮在《未知的首爾》所飾演的柳未知與李昊洙是一對，兩人不僅有最萌身高差，都有白嫩皮膚和圓潤大眼的模樣，在戲劇播畢後陸續拍了許多雜誌照，這次的《ELLE》更是掀起韓網熱議。

【朴寶英、朴珍榮ELLE畫報】

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｜網友留言｜

以下是留言的繁體中文逐條翻譯：

1. 哇……太搭了吧，臉蛋組合瘋了

2. 啊啊啊超級漂亮，是「未知昊洙」啊…

3. 瘋了。

4. 好美。

5. 哇太搭了，好漂亮啊。

6. 瘋！太搭了。

7. 天啊，是未知昊洙的同居版本嗎，母胎單身情侶檔！

8. 什麼啊什麼啊，拍得太好了。

9. 朴寶英的情侶畫報都很好看…這次真的好像是歷代級

10. 瘋了，化學反應瘋狂。

11. 太美了…躺在沙發那張是我最愛，真的好正。

12. 還有刷牙那張跟這張！

13. 這是哪一期？連沒看戲劇的我都第一次想收藏雜誌哈哈哈哈。

14. 如果不談戀愛就怪了，距離近得不得了…

15. 感覺像是在看《湖水與未知》的番外篇，畫報真的太棒了。

16. 快交往啊

17. 好搭…未知＆昊洙最棒了。

18. 太美了ㅠㅠㅠㅠ

19. 瘋了！兩個人快交往！！！

20. 瘋了瘋了，我這麼幸福真的可以嗎……？

21. 真的瘋了，像是劇集後續，顏值太絕。

22. 在交往嗎？

23. 我一開始還以為是JYP，嚇了一跳才點進來，還好不是，真的太搭了嗚嗚嗚

24. 即使劇終了還能看到真的太好了，「未知昊洙」臉蛋搭配真的像小狗和小狗

25. 他們是同一家經紀公司，看起來真的超親近，親密到像真的在交往

26. 哈啊 寶英啊 ㅠㅠ 太可愛了嗚嗚嗚嗚嗚嗚

27. 真的是歷代級的，從劇情到畫報，這麼自然又漂亮的還是第一次看到哈哈哈

28. 哇好棒…想看更多

29. 我的未知昊洙嗚嗚嗚

30. （放圖）