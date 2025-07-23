林采緹「中空慶生」深夜穿超辣！澳門解放低胸衣…上圍太兇根本包不

記者潘慧中／綜合報導

林采緹儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她23日凌晨便在社群網站上傳一系列於澳門慶生的照片，「最後一刻722，今年邁入35歲！」火辣造型立刻吸引上千人按讚。

▲林采緹慶生穿超辣！（圖／翻攝自Facebook／林采緹）



照片中，可以看到林采緹放下一頭及腰長髮，身穿灰色細肩帶背心，低胸剪裁完美辣露呼之欲出的北半球，深邃事業線若隱若現，短版中空設計則是襯托出纖細腰身。她下半身搭配白色短褲，休閒又不失性感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林采緹解放低胸背心。（圖／翻攝自Facebook／林采緹）



迎來生日這天，林采緹坦言選擇回到她熟悉的地方——澳門，用一種極具儀式感的方式為自己慶生，「舒服、平靜、自在，現在大概就是喜歡這種狀態吧。」

▲▼林采緹今年在澳門慶生。（圖／翻攝自Facebook／林采緹）



林采緹也坦承，現在的她比以往更看重生活與心靈的平衡，「不需要太多的吵雜紛擾，有點孤僻也無所謂，開始愛上年紀越來越大的自己，因為越長大才理解什麼是自己。」她細膩表達對成長的體悟，同時也不忘對愛與生命表達感謝：「我愛我，也愛你，我愛你們。親愛的我生日快樂，親愛的媽媽母難日辛苦了。」