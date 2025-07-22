統神自豪是爆發型！和老婆愛愛「一天4次」不戴套就中　最愛姿勢曝光

記者孟育民／台北報導

亞洲統神張嘉航日前加盟成人平台直播SWAG，明將一次開戰2名女優，他今（22日）出席開播記者會，預告明晚尺度「無極限」，放話自己一定會脫。他和老婆003結婚10年，育有3個小孩，羞談夫妻恩愛事，坦言雖然尺寸不盡人意，但自豪是爆發型，如今愛愛次數以月計算，「我們沒到頻繁，我們是以月來算，都是我主動，大概一個月兩三次，但沒辦法，因為要顧小孩。」

▲統神自豪是爆發型。（圖／記者周宸亘攝）

統神加盟SWAG尺度無極限，透露和老婆是先有後婚，談及初夜過程，他害羞地說：「我蠻滿意的！她我不知道，說真的那時候，我們7月認識的，第一次發生差不多11月，2月初就懷孕，所以其實很快，一開始有做保護措施，我戴套就不太舒服，所以我就叫女生吃藥，但她吃了一個月，剛好覺得時間差不多了，就覺得可以試看看，如果有小孩就結婚，不過我每次愛愛都有問『妳今天安全期嗎？』她都說安全，但就真的不安全，所以我要說一定要戴套，一下就中了。」

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▲▼統神羞曝和老婆恩愛事。（圖／記者周宸亘攝）

和老婆交往初期，統神大方表示一天可以愛愛4次，「通常見面會直接來一次，接著去吃飯看電影，回家睡覺前一定會再來一次，隔天起來再一次，通常有時候會再加一次，要休息一下。我最喜歡的姿勢是女上男下，因為我不用動很輕鬆，只要躺著就行了！」