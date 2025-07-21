關穎才闢謠沒去GD展「突入院動手術」！　曬病床照近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星關穎、台北101董事長賈永婕最近被指控拿VIP買南韓天王G-Dragon（GD）展覽的周邊，為此她昨（20）日在社群發聲澄清，同時也直言：「這是鬼故事嗎？」不料今（21）日卻在限動PO出一張病床照，透露自己動了一個小手術，目前已無大礙。

▲關穎手術前晚才替賈永婕慶生。（圖／翻攝自Instagram／kwanterri）

透過關穎分享的照片可見到，她左手手肘上還包著醫療用的紗布，顯示她剛完成手術不久。她在文中坦言，雖然手術前有些緊張，但現在已經完全沒有問題，表示自己已無大礙。她更透露，當她準備出門時，女兒還因為擔心她而一直哭，讓她感到十分不捨，不過她也鼓勵女兒說：「妳一定要學會堅強。」

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談到最近一次外出，關穎表示，昨晚她去給朋友送了一份禮物，而且沒有喝酒就早早回家，這樣的行為讓朋友們感到困惑。為此她笑說：「有沒有很受不了有些朋友，根本不知道妳的私事，還要硬逼你喝酒。還好有幾個朋友拿了飲料給我應付一下，可以好好休息一下了。」

▲關穎突然入院動手術。（圖／翻攝自Instagram／kwanterri）

事實上，關穎最近被指控「掛VIP逛GD展覽拍照」，昨（20）日深夜她才發文澄清沒去逛展，「到剛剛才知道，我有去這個展覽…連我本人都不知道，好～扯～。」接著還PO出一張替好友賈永婕慶生的合照，除了送上祝福外也開玩笑虧對方，「到了現場我還搞不清楚狀況，發生什麼事，原來..妳又被罵了，然後我也莫名其妙和妳上新聞，明明我們有陣子都沒碰到面。」如今曬出手術照，再度掀起討論。