阿滴陷憂鬱2度試圖輕生！傳告別訊息「滴妹衝租屋處」　還原轉念過程

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber阿滴多年前在生涯高峰時遭憂鬱症侵襲，甚至有過輕生念頭，痊癒後他出書分享自身經歷，希望幫助需要幫助的人。日前他在節目中提及自己的黑暗期，坦言曾嘗試過自我了結，「在那個時候我已經把死亡當做解決方式，現實中有很多無法解決的事情，我的狀態越來越糟。」也因為有過這些掙扎的過程，對此希望透過自身影響力，告訴一樣在低谷中的人，憂鬱症是個低潮，只要度過那個時間，它是會好起來，不要放棄希望。

▲阿滴分享如何走過低潮 。（圖／翻攝自YouTube／范琪斐的美國時間）

阿滴在《范琪斐的美國時間》透露，曾兩次試圖了結生命，當時他在租屋處的頂樓，只差一步就發生憾事，「第一次是爸媽拉住，我已經掛在角落，就差踢掉那個板子，但我在下去之前，我要傳訊息給我爸媽和我妹，我要給我妹的訊息已經傳出去了，我給我爸媽的已經寫好了在LINE上面，但我按不下去傳送，我現在還沒力量把它傳出去，我就回去睡覺了。」

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不過，滴妹一早起來看見哥哥告別訊息，嚇到立馬衝去他的租屋處，第一時間先去浴室，直到看見他安然睡在床上才鬆口氣。阿滴說：「那個狀態只有我身邊最親近的家人發現我真的很危險，有一直想辦法陪伴我。」如今他回過頭再看，有感而發地說：「雖然當下困難，但身邊人都說，只要過這一天就好，今天熬完到明天就勝利了。」

▲阿滴曾試圖了結，但最後轉念。（圖／翻攝自YouTube／范琪斐的美國時間）

阿滴再次呼籲「不管再怎樣的低潮都會好起來」，他也坦言原本掙扎是否要對外公開，因為這個社會對於憂鬱症和精神疾病貼上負面標籤，「憂鬱症期間，我沒有對外分享，我只有跟家人解決這個問題，我如果分享會被貼上負面標籤，現在都還有人在攻擊我，我還是分享是因為想要讓這些在谷底的人知道『我認識的創作者，他也經歷過，他可以理解我』，用實際的例子告訴大家，是會好起來的。」

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