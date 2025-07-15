首爾直擊／比心不如握拳！李敏鎬婉拒愛心　Nana零架子幫粉絲簽名

記者吳睿慈／首爾報導

南韓年度鉅作《全知讀者視角》斥資韓幣300億元（約台幣7.5億元）打造，以別出心裁的劇情設定，搭配全球火紅的知名影星，電影未播先熱。本片15日在Megabox COEX舉辦映後記者會，現場有不少粉絲等待，Nana親切為粉絲簽名、李敏鎬收下信件、申承浩則與粉絲暢聊，巨星零架子相當圈粉。

▲Nana進場前幫粉絲簽名毫無架子。（圖／采昌提供）



《全知讀者視角》5位主角李敏鎬、安孝燮、Nana、蔡秀彬、申承浩與導演金秉佑15日出席活動，導演金秉佑打造全新觀感體驗，希望讓沒有看過原著的影迷也能輕鬆入手，「不管有沒有看過原著，主要是為了讓觀看電影的粉絲有足夠的體驗，輕鬆地進入地鐵站就可以享受電影內容，其他就交給我們。」

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電影23日在韓上映，台灣也同步於當天晚場跟著放映，記者會現場有媒體直白提問「如何擴展海外市場？」導演金秉佑很有信心地回應：「看到我們的演員群，肯定在海外市場有一定的認知度。」對於李敏鎬、安孝燮、Nana、Jisoo等人選角非常滿意。

▲ 《全知讀者視角》安孝燮飾演主角「金獨子」。（圖／采昌提供）



而本作改編自超夯原著漫畫、小說，是否擔心忠實讀者會失望？安孝燮搶先打預防針：「想追求完美，但很多事難十全十美，做最大的努力，但還有一些部分沒能滿足大家，片長只有2小時，已經努力放進去（故事情節）了，在龐大的IP市場面臨很大的挑戰，我最希望大家可以享受這部電影。」

▲Nana以一頭俐落短髮現身。（圖／采昌提供）



▲李敏鎬帥氣現身。（圖／采昌提供）



導演金秉佑最後喊話：「我很迫切，希望大家多多捧場！」Nana也說：「聽到記者說電影非常精彩，心情很好，希望就像記者所感受的，讓還沒看作品的人也可以感到很精彩，謝謝。」申承浩補充「希望媒體們美言幾句，謝謝，今天電影收到稱讚，讓我獲得鼓舞，我會努力跑之後的電影映後舞台活動」，蔡秀彬、李敏鎬、安孝燮跟著喊話盼影迷多多關心。

▲《全知讀者視角》全員比加油手勢。（圖／采昌提供）



值得一提的是，記者會尾聲5位演員合體拍照，幾人討論著擺出的手勢，李敏鎬以爆笑又帶點霸氣的語氣喊著「不要愛心！」婉拒比愛心，逗得其他演員當場笑出來，於是5人商討過後，最後選擇握拳的「加油」手勢合照，為本次記者會劃下句點。