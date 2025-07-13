《魷魚遊戲》李陣郁也來挺GD台灣場！後台雙男神開心合照還標246號

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天王G-Dragon（GD，權志龍）11日起在台北小巨蛋連唱三天，門票一票難求，全台也掀起一陣GD旋風，除了許多台灣名人前往朝聖以外，連GD的好友，演員兼模特兒李洙赫也飛來台灣力挺，現身VIP包廂區時引起一陣騷動，而沒想到除了他以外，就連前陣子憑藉《魷魚遊戲》第2、3季掀起討論的演員李陣郁，也來台灣看演唱會。

▲李陣郁曬出演唱會現場影片。（圖／翻攝自李陣郁Instagram）

李陣郁12日晚間在Instagram限時動態曬出GD今晚登場的畫面，開心標上「LEGEND」、「RESPECT」以及小雛菊動圖等，從他拍攝的角度可以看出，他與李洙赫似乎待在同一個包廂觀賞表演，事後，同行友人也曬出了李陣郁在後台與GD的合照，合照中還特地標上了他在《魷魚遊戲2》中，參賽的編號246號。

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▲李陣郁、李洙赫來看GD台灣演唱會。（圖／翻攝自Instagram／064.land）

演唱會期間，GD除了展現精湛舞台魅力，更向粉絲預告「將帶領BIGBANG回歸」，宣布了將與隊友一同合體開唱的好消息，引爆現場萬名粉絲的歡呼。這次演唱會吸引不少台灣明星到場支持，包括楊謹華、許富凱、玖壹壹春風、健志、Howhow、鄧福如、賈靜雯、王彩樺、小賴、田亞霍、賈靜雯、劉品言、連晨翔、陳柏霖、于美人、王思佳、邱瓈寬、Makiyo、安心亞等等。