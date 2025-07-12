大咖藝人全到場！寬姐穿愛馬仕朝聖GD「被問是粉絲？」神回一句話

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王G-DRAGON（GD）11日起在台北小巨蛋舉辦《Übermensch》世界巡迴演唱會，三場活動秒殺。稍早藝人陳柏霖、于美人、王思佳、邱瓈寬、Makiyo、安心亞等人被直擊入場朝聖天王演唱會，寬姐被問到「是粉絲嗎」，神回一句：「好的演唱會我都會來！」其餘藝人也比著讚、低調入場。

▲G-DRAGON（GD）12日在台北小巨蛋舉辦第二天演唱會。（圖／(C) GALAXY CORPORATION提供）



G-DRAGON演唱會一連三天開唱，3天門票完售，一票難求，就連談北小巨蛋場外的音漏區都擠滿人潮，目測逾500人在場共襄盛舉。稍早陸續有藝人到場觀賞演唱會，、邱瓈寬被問及「是粉絲嗎」，她幽默回答：「今天跟朋友來看，好的演唱會我都會來。」腳上穿著精品愛馬仕的拖鞋。

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▲邱瓈寬現身場內。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



▲王思佳、于美人、陳柏霖等人被直擊入場朝聖天王演唱會。（圖／翻攝自王思佳、于美人、陳柏霖IG）



陳柏霖被問到是粉絲嗎？他則是低調地比著讚，隨後便入場觀賞演唱會，于美人被問到陪小孩來追星嗎？她妙答：「誰說只有年輕人才能來，我也是小孩。」另外，華語天王周杰倫送花致意，寫著「GOOD SHOW」，跨國交流令歌迷嗨爆。

G-DRAGON演唱會12日來到第二場，他於晚間6點左右挾帶王者氣勢從升降舞台現身，唱著〈POWER〉揭開序幕，穿上華麗的花朵造型外套，襯托出天王更強大的氣場，全場1.2萬人陷入瘋狂。