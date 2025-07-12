「小周迅」喜答應小3歲富二代男友求婚！　婚禮時間曝光

圖文／鏡週刊

外號「小周迅」女星林映唯，3年前與郭姓富二代戀情曝光，她曾表示「下一個男友希望是能結婚的對象」，如今願望實現，小她3歲的男友Richard日前已向她求婚成功，預計年底辦婚禮。

▲林映唯（前排右二戴帽）極少公開分享與富二代男友（右一）同框照，唯一能找到的一張也是公開戀情前，還有一大堆人當電燈泡。（圖／林映唯IG／鏡週刊）



林映唯2020年結束上一段戀情，不久後轉與富二代Richard交往，2022年本刊曝光2人其實已祕戀1年多，只是雙方都異常低調，一些日常合照、互動即使發到社群，也只與「摯友」分享，很少外流。

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不過本刊經由管道得知，Richard早前已向林映唯求婚，成功抱得佳人歸。會場以粉紅色、水蜜桃色的氣球裝飾，背後的門上也有顆大型的新型紅氣球裝飾，林映唯收到一大束紅玫瑰，捧著花的手上也戴上了Richad送上的大鑽戒，男方寵溺地看著女友，現場氣氛甜到膩。

據悉小倆口目前暫時也沒有要去海外結婚的打算，由於Richard家人都在上海，因此婚宴台北、上海都可能會辦，時間大約會落在年底。

林映唯2020年演出改編作家肆一作品的愛情片《可不可以，你也剛好喜歡我》，雖非女一，不過表現亮眼，聲勢水漲船高，但這幾年作品並不多，目前還有《江湖邊》《艋舺偷天換日》2部待上映電影；在上海投資健身房的Richard因為與張孝全、王柏傑、修杰楷等人是自行車友，乾脆直接開了一間販賣自行車週邊物件的店，林映唯也有投資，2人不管在生活或是事業上都是拍檔。

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