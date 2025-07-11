江宏傑兒女都不打桌球　女兒猛練啦啦隊不知他去「炎上」

記者葉文正／台北報導

藝人江宏傑今天出席忠義基金會活動，希望大家多關注失依兒，畢竟醫藥費蠻龐大，特殊醫療花費更龐大，很需要幫助。席間他也提到最近女兒都在學跳啦啦隊舞蹈，兒子則專注在網球運動，並沒有要接棒桌球的意思，但他也是全力支持。

▲江宏傑(中)擔任育幼院志工 呼籲各界挺失依兒醫療-合照。（圖／記者黃克翔攝）

江宏傑女兒跟兒子目前是7歲跟6歲，分別是小二跟小一，雖然自己代言要幫助失依兒，但兒女目前到診所回診，成長曲線都很正常，但上小學會有不同煩惱，以前怕小孩受傷，現在變成教育上要多注意功課，自己交功課會需要思考一下，「我自己會去看功課，還能掌握，以英文的程度來說，他們學習課程還蠻難的。」

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但江宏傑也說，「我也剛好可以一起學習，目前他們的偶像是爸爸，常常還要求要看我工作的影片跟工作，他們不知道我去『炎上』，我是有預料到現場砲火這麼猛烈，蠻有趣的，就把自己當作演員，算蠻特別經驗，但沒有走心，大家都蠻猛的，大家砲火都對準老闆，他是砲灰，我這邊偶爾躺躺槍，幸好我沒有解約危機。」

▲江宏傑任育幼院志工，呼籲各界挺失依兒醫療。（圖／記者黃克翔攝）

江宏傑說，孩子們許願，想要去東南亞玩，住在渡假村，可以游泳等等，最近期待日本沖繩侏儸紀的樂園，喜歡游泳，玩水。桌球也會玩，喜歡就讓他們嘗試，他們喜歡才堅持下去，姐姐黑喜歡跳舞，還去上舞蹈課，還去比賽，學啦啦隊，可以吃苦型，上課很累，為了跳舞作業寫超快。跳舞也會傳給媽媽看。

▲江宏傑有出書計畫。（圖／記者黃克翔攝）

江宏傑也說，若女兒要去當偶像都不會擋她，也會提醒他們，就算有資質還是要有很多的訓練，目前女兒上舞蹈課，有雙人也有個人部分，兼顧學業跟啦啦隊可以。弟弟則喜歡打網球，弟弟活動力很強，熱愛運動，兒女每天都要說爸爸我愛你。



他也笑說，參加炎上好像回到在當選手時期，準備要上場比賽的心情，至於自己要不要被炎上，他認為我應該沒什麼好說的，看老闆怎麼安排。

他也透露，接下來可能要拍實境節目，目前已在拍攝中，播出時間不太確定，也有打算出書，正在討論這件事，還在計畫中，應該不會是戀情的方向，媽媽也持續都有見面，前妻隨時要見小孩都是可以的，以小孩學業優先，自己每個假日都會帶他們去走走。