謝京穎敲碗成功！搭檔八點檔新鮮肉　拍戲狂NG全因「一整群臨演」

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》由謝京穎飾演的楊可薇，這回首度搭檔「八點檔新鮮肉」洪浩竣，飾演人稱「狗系男友」的林銘賢。兩人從一場堪稱「災難級」的誤會開始，上演歡喜冤家互看不順眼的爆笑日常。

▲《好運來》全新CP由謝京穎搭檔洪浩竣組成，兩人火花滿滿。（圖／民視提供）

洪浩竣一進組拍攝就自帶話題，不只劇情安排超乎想像，連幕後拍攝也是笑聲不斷，根本是喜劇片等級。謝京穎興奮地說「千呼萬喚被大家敲碗的可薇CP線，終於可以讓大家看到啦！這幾天拍攝真的非常緊密，雖然是第一次搭檔，但我們磨合得超快，火花也不少，很多橋段都超有趣，絕對讓觀眾耳目一新！」

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▲《好運來》全新CP由謝京穎搭檔洪浩竣組成，兩人火花滿滿。（圖／民視提供）

而這次飾演「銘賢」的洪浩竣，也坦言這個狗系男友角色和過去的自己落差超級大，他笑說以前常演比較冷靜或穩重的角色，像是檢察官，這次銘賢情緒起伏很大、動作表情都很滿，拍到後來自己都快精神錯亂，直呼「但演起來真的很過癮，根本是解放天性！」

▲《好運來》全新CP由謝京穎搭檔洪浩竣組成，兩人火花滿滿。（圖／民視提供）

為了完美詮釋寵物美容師的角色背景，洪浩竣還特地做了職前訓練，他透露家裡也有養狗，所以特地去寵物美容店觀察美容師幫狗狗洗澡、安撫牠們的樣子，雖然劇中沒真的動手洗狗，但這些細節更能掌握角色的溫柔度跟節奏。

▲《好運來》全新CP由謝京穎搭檔洪浩竣組成，兩人火花滿滿。（圖／民視提供）

不只角色默契滿分，兩人合作也擦出不少新鮮火花。謝京穎爆料「我們兩個都超愛狗，結果拍攝時最常NG的居然是現場的狗狗們，因為牠們要完成很多高難度的動作，有時候我們真的笑到停不下來，每一個鏡頭都是我們跟狗狗『一起磨』出來的成果！」

▲《好運來》全新CP由謝京穎搭檔洪浩竣組成，兩人火花滿滿。（圖／民視提供）

謝京穎更大方分享兩人的相遇是一場意外，也是一連串的災難，才讓這對歡喜冤家一直碰頭，笑說「真的很喜歡這次的角色設計，能讓觀眾看到我不同的一面，不只是第一次合作的新鮮感，還有很多即興產生的火花，自己都迫不及待想看播出了！」

▲《好運來》全新CP由謝京穎搭檔洪浩竣組成，兩人火花滿滿。（圖／民視提供）

兩人還不約而同提到，這幾天最深刻的職業傷害就是「喉嚨痛」，謝京穎笑說「因為劇情裡常要驚呼、吼叫、大驚小怪，我們每拍完一場都要狂灌水潤喉」洪浩竣也點頭認證「真的很吵，但也很紓壓啦！」這對「災難系情侶」一邊鬥嘴一邊放電，從互看不順眼到逐漸靠近的過程，充滿青春氣息與爆笑轉折。