戲劇女神遭爆是小三！不倫已婚董座「沒錢秒分手」　5線索曝身分

▲戲劇女神遭爆專門當小三，常炫耀「10個男朋友中，有9個都是當小三。」（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

台灣新生代爆紅女星竟是小三專業戶？娛樂記者賈斯定上節目爆料，透露某位臉蛋身材兼具的新生代戲劇女神，價值觀及感情觀較為扭曲偏差，樂於當小三證明男人愛她比愛元配更多，最後成功上位，卻在上市公司董座投資失利後立刻分手，把為她離婚的男方拋棄。

賈斯定在最新一集《同學來了》大爆演藝圈祕辛，透露該名新生代戲劇女神僅靠一部戲就爆紅，但因為出身單親家庭，身心及價值觀有些扭曲，私下時常碎嘴、四處挑撥離間，導致身邊藝人朋友紛紛避而遠之。她甚至會大言不慚向好姐妹炫耀「我10個男朋友當中，我有9個都是當小三。」只為了證明男人愛小三勝過元配。

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後來這位戲劇女神愛上某上市上櫃公司、已婚且有4個小孩的董事長，為了上位不惜上演苦肉計，成功讓董事長陷入掙扎，裝可憐說「正宮有老公、有娘家可以依靠，但是呢我只有一個人無依無靠…」

董事長最後扛不住柔情攻勢，選拋家棄子，直接拿出離婚協議當情人節禮物。然而好景不常，董事長後來投資失利、損失上千萬，戲劇女神見苗頭不掉馬上撕破臉，鬧到雙方家長出面勸和仍無法挽回，最後董事長不但搞砸婚姻、家庭，連感情也沒了。

而這位女星除了是新生代演員、靠一部戲爆紅，賈斯定還提供其他線索，包含目前還在圈內、名字有3個字，來賓王思佳得知也十分訝異，因為兩人曾經同台，但對方外型乖巧，看不出來玩這麼大。



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