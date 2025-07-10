李雅英身穿旗袍火辣熱舞！ 為求姻緣尖叫攀岩呼喊要許光漢

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》主持人阿翔、籃籃與楊繡惠日前換上旗袍現身台北大稻埕，將帶觀眾朋友們共同探索大同的在地魅力！阿翔穿著藍色長掛、楊繡惠穿著旗袍以及藍藍穿著唐裝出場。

▲李雅英穿上旗袍別有韻味。（圖／民視提供）

搞笑籃籃突然打拳自稱「廖添丁」被繡惠姐說頂多是「紅龜粿」讓籃籃哭笑不得。阿翔更是自豪剛剛有路人粉絲誇獎他這樣扮相很像「我輕輕的走了，如同我輕輕的來了」文人才子徐志摩，讓楊繡惠怒回比較像「馬來貘」，三個人爆笑開場外，這一集特別請了「韓籍啦啦隊女神」作為本次的來賓，一出場李雅英難得一見穿上旗袍，踩著火辣舞步登場，瞬間驚艷全場。

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▲李雅英希望未來另一半像許光漢。（圖／民視提供）

主持群帶著李雅英直奔「姻緣批發中心」求姻緣，霞海城隍廟組長吳孟寰驚喜透露：「霞海城隍廟，平均一年可以湊成六千對情緣，除了台灣人，其中還有不少是來自國外，甚至包括韓國人！」讓大家聽了驚訝不已，但楊繡惠無奈問那為何我排了60年還在等姻緣？接著霸氣拿出一大袋供品，除了紅糖、紅棗、巧克力等「基本款」，竟還藏著一張寫滿擇偶條件的卷軸，讓籃籃忍不住吐槽：「也太長了吧！」，其中一條「不能貪圖我的財產」最爆笑，讓楊繡惠自己看到都笑場。

▲籃籃(左起)、李雅英阿翔與楊繡惠。（圖／民視提供）

阿翔問李雅英的理想型，她一臉天真地回答「親切」卻被眾人誤聽為「清潔」場面瞬間爆笑，眾人起鬨道：「這不是每個人都會嗎！」接著她說出第二個條件「專情」，又被誤聽為「賺錢」，再次引爆笑點。拜完月老，職人發給大家一人一條紅線，阿翔正準備介紹下一站時，楊繡惠突然打斷：「不好意思，我忍不住，要拿紅線先去過爐了！」沒想到下一秒香爐竟發爐，難得的好兆頭讓籃籃、楊繡惠失控衝上去先過爐

▲李雅英(右)大膽攀岩。（圖／民視提供）

最後三位單身女性對著鏡頭展示自己的魅力，由李雅英率先登場，對著鏡頭比出各式各樣的愛心；緊接著籃籃瘋狂對鏡頭展現自己的活力，大喊：「刻苦耐勞就是我！」自誇可以一手抬床、一手掃地，逗得現場哈哈大笑；輪到楊繡惠，只見她將筆丟地後性感撿筆，還撫摸大腿，讓大家驚呼：「這是哪招？」連李雅英都大讚「好性感！」

拜完月老後，眾人前往下一站——月老官方認證「姻緣攀岩路」。來到攀岩所，想求姻緣便需要寫下自己的姓名、興趣與聯絡方式，攀上高點將小卡掛上，並隨機取下一張陌生人的卡片。當楊繡惠驚呼：「這是不歸路吧！我為了求姻緣，我要爬到最高頂喔！」老闆馬克隨即表示：「這裡曾可是有6對情侶因小卡認識而結婚的喔！」聽完阿翔便立刻幫李雅英分享擇偶條件，除了要親切、專情外，還要長得像許光漢，沒想到老闆聽後竟點頭表示：「上面好像有小卡的主人與許光漢相似」李雅英與籃籃聽後興奮不已，立刻迫不及待往上攀登，現場尖叫聲連連！