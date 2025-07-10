「八尺門」雷嘉汭進軍韓國同台馬東石！《十二使者》預告片曝光

記者許逸群／綜合報導

以東方十二生肖為靈感的系列作品《十二使者（TWELVE）》，講述了為了守護人類而以人類姿態生活的12使者們，對抗惡勢力的戰鬥，今（10日）公開了宣告擁有十二生肖之力、拯救世界的韓國型英雄誕生的先行預告片。其中，演出影集《八尺門的辯護人》爆紅的雷嘉汭也有參與演出。

▲韓國影集《十二使者》推出預告。（圖／Disney+ 提供）

公開的預告片以12使者的領袖「泰山」（馬東石）強烈的登場開場。為了從太初起守護人類而化身人形的12使者，在與企圖籠罩世界於黑暗的惡勢力的戰鬥中，雖然勉強關閉了黑暗的源頭「地獄之門」，但失去了4位使者，且特殊能力也被封印。

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▲韓國影集《十二使者》未演先轟動。（圖／Disney+ 提供）

因失去如家人般的夥伴而心懷傷痛，在人間默默生活的「泰山」和7位使者們，卻因曾為惡方的壓倒性力量「惡鬼」（朴炯植）被祭司「司敏」（金燦亨）喚醒，讓黑暗力量再次籠罩人間。喚醒「惡鬼」的祭司「司敏」說道：「我要把這世界變成地獄，把所有人類變成惡鬼。」預告了戰鬥即將再度展開。

▲雷嘉汭（右）演出韓國影集《十二使者》。（圖／Disney+ 提供）

發誓不再干涉人間的「泰山」，以及能力被封印的「元勝」（徐仁國）、「彌勒」（李主儐）、「多尼」（高圭必）、「姜志」（康美那）、「鼠鐸」（成愉頻）、「馬淑」（安芝惠）、「鈴鐺」（Regina Lei）也開始懷疑自己是否能對抗「惡鬼」。

然而，12使者的管理者「馬祿」（成東鎰）鼓勵他們：「我們存在的理由就是為了幫助人類的世界。」於是「泰山」與使者們再次鼓起力量對抗惡勢力。先行預告片中不僅展現了龐大的世界觀，還融入了符合夏季氛圍的爽快與幽默，令觀眾的期待更加高漲。《十二使者（TWELVE）》將於8月23日播出。