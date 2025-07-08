余祥銓演公公再度走紅東南亞　收入多股票慘賠百萬被割韭菜

記者葉文正／台北報導

《星二代很忙內》節目主持人銓能奶爸國民舅舅余祥銓主持全新節目，不過最近他意外被發現20年前的《神機妙算劉伯溫》竟然有他的演出，在劇中飾演公公，台詞只有兩句，卻笑果十足，由於該劇目前紅遍東南亞，余祥銓也意外在翻紅，卻忍不住透露遭割韭菜，損失不少。

▲余祥銓(左)當年演公公的畫面又被翻出。（圖／翻攝臉書）

余祥銓意外被翻出當年演公公的畫面，而且最近他才知道，因為《神機妙算劉伯溫》在東南有又翻紅，他表示：「那天去台視錄影，看到導播一直在拷帶子，結果說是賣大陸跟東南亞的，很火，我也是很意外。」但他說當年演的戲其實有點忘了，希望大家多多溫習，因為戲還蠻好看的。

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▲余祥銓(右)自爆股票賠百萬。（圖／YAHOO TV）

不過余祥銓笑說：「當時台詞幾乎都是『是，皇上』，不然就『皇上駕到』，我不算主角啦，但能因此再被看到也是很有趣，我不會去當太監啦，我還想生第二個。」

而股票慘賠的余祥銓，新接到的工作竟然是「割韭菜」，余祥銓原本以為是要找隱居山林的股票大神拜師學投資結果竟然是literally 真正地割韭菜，不僅腰痛到快炸開，還被阿嬤嗆聲動作太慢，在烈日下瘋狂飆汗的余祥銓忍不住頻頻哀嚎，只想寫個慘字。

余祥銓目前不僅是國民舅舅，收入與主持工作也是忙到不亦樂乎，但私下她透露之前美國政策搖擺，讓他股票也損失不少，買美元也是跌，但他樂天表示：「股票投資就是這樣，有賺有賠，只要努力再賺就好。」