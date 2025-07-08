香港視后驚傳破產2度發聲明！豪門夫爆欠款…林夏薇「已達成和解」

記者陳芊秀／綜合報導

37歲香港視后林夏薇於5月30日突爆出被提告法院申請破產，同日透過律師發聲明，強調本人沒有涉及相關債務。她的堂哥是富二代出身的林峯，2015年嫁給金融才子莫贊生，老公身家高達20億港幣（約台幣76億元），突傳破產震驚娛樂圈，時隔1個多月，她透過律師8日發聲明，宣布已經與對方達成和解。

▲林夏薇曾憑《七公主》奪TVB台慶視后。（圖／CFP）

據港媒《香港01》報導，林夏薇結婚後住在市價15億港幣（約台幣55億元）的山頂豪宅，然而5月30日傳出業主入稟高等法院申請破產，呈請人為Jadespring Limited，且司法機構網頁的公開資訊，案件將於8月26日進行聆訊。她的老公莫贊生因拖欠1.35億港幣（約台幣4.9億元）貸款，被兩家公司申請破產，今年4月被法院頒下破產令。

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▲林夏薇5月驚傳破產。（圖／翻攝自林夏薇Instagram）

▲林夏薇5月透過律師發聲明，否認本人涉及相關債務。（圖／翻攝自IG）



林夏薇最新律師聲明指出，呈請人已經與當事人達成和解，呈請人已經正式向法院申請撤回破產申請，相關法律程序正在進行中。由於案件仍處於司法程序，呼籲各個社群網站切勿轉載、散播、發布相關不實或具誹謗性言論。聲明最後也請外界尊重當事人隱私。

▲林夏薇最新律師聲明，已達成和解對方撤破產申請。（圖／CFP、翻攝自微博）