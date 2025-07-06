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韓網熱門／BLACKPINK演唱會「中場大螢幕」惹議！　粉花13萬全被擋

記者張筱涵／綜合報導

BLACKPINK以5日高陽演唱會正式開啟巡演，並表演了新歌〈Jump〉，不過N3區的粉絲到了現場發現螢幕擋住整個舞台時，忍不住抱怨，也在論壇引起了熱烈討論。

【BLACKPINK演唱會出現擋住舞台的螢幕的原因】

▲▼BLACKPINK。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼BLACKPINK。（圖／翻攝自theqoo）

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如果坐在N3區的話只看得到螢幕

▲▼BLACKPINK。（圖／翻攝自theqoo）

但進一步了解後發現，控台本身就會擋住舞台，所以才會設置螢幕
該區的票價是13萬元

｜網友留言｜

1. N3是標示成視線遮蔽區嗎？

2. 那應該就不要賣那個位置才對吧..?

3. 為什麼把控台放成那樣;;

4. 好爛

5. 不應該賣成 B 區，而是要賣成視線遮蔽區吧，如果沒公告說看不到舞台，那就真的太黑心了

6. 賣那個區域也太離譜

7. 就不能不賣N3嗎……大家去看演唱會就是想實際看舞台，就算歌手看起來像小螞蟻也沒關係

8. 花錢看電視真是傳奇

9. 高陽站其他演唱會也這樣，所以也有不賣那邊的情況

10. 所謂的「照顧粉絲」呵呵呵呵

11. N3那邊就只能看螢幕嗎？天啊

12. 哇太扯了吧，通常視線遮蔽區至少還看得到舞台，這根本就是網路直播差不多……

13. 為什麼把控台放那裡，太神奇了吧，我去同一場地看過演唱會，之前都沒這樣放過

14. 什麼照顧啊，乾脆別賣那裡，或者一開始就公告視線受限再賣才對吧

15. 還說什麼「照顧」，那個位置就應該不賣或當成直播席用超便宜的價錢賣才對

16. 去演唱會還要看螢幕，說得通嗎？

17. 可是控台會放得那麼前面嗎？控台旁邊後面應該也會擋到視線吧

18. 那邊根本就是視線遮蔽區吧，拿來當正常座位賣算哪門子照顧，根本是沒公告就賣「看不到舞台」的惡行

19. 粉絲被當韭菜割還覺得滿意ㅋㅋ

20. 控台原本就會這樣直接擋住嗎？

21. 那邊整體來看視野是不是太差了？

22. 賣是可以賣，但13萬韓元也太誇張

23. 真扯ㅋㅋ

24. 為什麼把控台搭得像個帳篷那麼高？只要墊個三、四層就能放設備了吧，結果搞成那麼高當然什麼都看不到，如果真的想照顧觀眾，就該把控台放不妨礙的地方，還有看那個座位標示，B區和視線遮蔽區都分開標了，根本沒有公告這邊是視線遮蔽區，但大家還能接受，服了

25. 就算是視線遮蔽區，也很少看不到這麼嚴重吧……

26. 那個控台擋住斜對面的位置，所以旁邊的區域就該當作視線遮蔽區來賣，正面的就乾脆別賣或者公告成直播席再額外開放，這才合理…

27. 神經病，應該退票吧？？我之前也遇過明明說不是視線受限席，結果到現場被牆擋掉一半，這種位置就不要賣啊

28. 那裡應該就不能賣吧？？直接封起來啊

29. 我之前去其他演唱會也遇到控台，就直接把那區封起來了

30. 通常控台太大看不到的話，後面的座位都不會賣啊……這根本就像日本那種後來釋出的「感受席」吧

31. 嗯…那就應該收視線遮蔽區的價錢

32. 一開始如果就公告「只能看到螢幕+視線受限席」，再賣票就算了，不然真的會超火大，但看來並沒有

33. 在這串看到了，真的很誇張，視線遮蔽區如果到這種程度，乾脆當成只能聽聲音的座位賣算了，什麼都看不到

34. 根本就是視線遮蔽電影院席

35. 那位置本來就很多公演都不賣的，結果還賣13萬？

36. 太扯了

37. 就應該別賣

38. 一開始幹嘛賣那裡啊

39. 預約頁面上是有寫「有控台、可能被擋到」這樣的說明，但是沒想到會嚴重到這種程度

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

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BLACKPINK

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