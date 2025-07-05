WINNER宋旻浩出車禍！　「搭計程車遇事故」送醫檢查

記者張筱涵／綜合報導

韓團WINNER成員宋旻浩傳出在6月14日搭乘計程車時，於首爾市城東區龍踏洞踏十里站附近發生交通事故，消息直到近日才曝光。

▲宋旻浩。（圖／翻攝自Instagram／realllllmino）



根據韓媒《每日經濟》4日報導，宋旻浩6月14日搭乘計程車移動時，在中途出了車禍，雖然並非重大事故，但宋旻浩仍為預防後遺症而前往醫院接受治療。

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宋旻浩自2014年以WINNER出道以來，憑藉〈空虛〉、〈REALLY REALLY〉、〈EVERYDAY〉等多首人氣歌曲備受粉絲喜愛，並曾於節目《Show Me The Money 10》中奪得亞軍，以及出演《新西遊記》等綜藝節目展現多元才華。

不過，宋旻浩2023年3月以社會服務要員身份履行替代役，並在2024年12月23日退役，然而退役前卻因多次未正常到職而被質疑怠忽勤務，最終遭兵務廳移送警方調查，並於2025年5月以不拘留狀態送交首爾西部地檢署，據悉他在警方調查中大致承認「勤務時間擅自離開工作地點」的指控。

此外，WINNER預計7月26日與27日在首爾奧林匹克公園奧林匹克大廳舉辦單獨演唱會，但此次將以姜昇潤、金秦禹、李昇勳三人編制進行，宋旻浩將不參與。