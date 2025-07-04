電影上映4年「400萬改編費一毛都沒拿到」！名作家肆一查戶頭崩潰

▲青春愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》改編自百萬療癒系作家「肆一」的同名暢銷散文。（翻攝自網路）



圖文／鏡週刊

2020年上映的青春愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》，改編自百萬療癒系作家「肆一」的同名暢銷散文，當時創造出近新台幣7,800萬票房，成為年度票房第二名，本刊近期接獲爆料，指作者肆一去年查帳，赫然發現自己的作品改編權約400多萬，至今一毛錢都沒入帳，經過多次探詢，才知錢全進了經紀人劉楓琪口袋。

作家肆一在文壇擁有多部作品，包括2012年《想念，卻不想見的人》及2013年《想念，卻不想見的人》等等，他的經紀人將他的5～10本作品拿去洽談翻攝成電影，據了解，改編權的價錢約莫是落在400萬至500萬之間，而《可不可以，你也剛好喜歡我》是他第一部翻拍成電影的著作。

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當時，《可不可以，你也剛好喜歡我》一上映就引發話題，靠著肆一在文壇的影響力加上手搖飲紅茶店聯手助攻，做了最好宣傳，創造出7800萬元的熱血票房。電影卡司方面除了陳妤、曹佑寧及林映唯表現新世代的感情觀之外，還有楊謹華、黃健瑋、李杏詮釋大人的成熟愛情，猶如一場電影版的華麗偶像劇。

▲肆一在文壇擁有多部作品。（翻攝自肆一臉書）



沒想到電影都上映了4年多，肆一至今卻連一毛錢也沒收到，據了解，他直到去年查詢自己的銀行戶頭，才發現翻拍權約400多萬，完全沒有入帳，追溯源頭才發現全被經紀人拿走，放進自己的口袋，讓肆一相當崩潰，絲毫未讓他拿到自己該有的款項。在此同時，經紀人劉楓琪仍在影視圈打著肆一名義，到處找投資方，還曾對外表示是自己捧紅了林俊傑。對此，劉楓琪回應：「沒有的事，應該是有人要弄我，肆一也覺得很誇張，我們還有很多項目要合作。」但據本刊了解，肆一已與經紀人劉楓琪解約。



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