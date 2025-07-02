許允樂曝「擁有就是失去」父驟逝留心理創傷　李玉璽1句話惹哭她

記者蔡宜芳／綜合報導

女星許允樂先前因心理問題，長期進行心理諮商，她2日也分享自己幾年來的諮商歷程，坦言內心的防禦機制是從父親過世開始。最後也提到了男友李玉璽聽她分享後的溫暖舉動。

▲許允樂在年初認愛李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／byleway、mr.lucy___）

許允樂透露，自己曾從一個月一次的頻繁諮商，到如今每半年才會回去一次，更多時候是像與老朋友敘舊、更新近況。最近，她進一步開始探索自己內心最深層的議題，包括「愛是無法長久的」、「擁有等於失去的起點」等想法。她發現自己過去其實是逃避依附型人格，對幸福的感覺會不安，總提前準備「心理退場」，避免受傷。

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許允樂表示，她經常被以為是「人間清醒」、亦或是性格偏冷漠，但諮商師說她「只是下意識讓自己異常清醒」。許允樂說，這樣的機制可能源自於父親在她大學時驟然離世，她感覺自己失去的不只是親人，更是一種信任與安全感，她也坦言，從那之後開始對「深度擁有」有所保留。

▲許允樂透露自己諮商的次數已經沒有那麼頻繁。（圖／翻攝自Instagram／byleway、mr.lucy___）

許允樂坦言，以前會提父親，是因為思念沒有出口、怕自己忘記，也因自己突然被迫長大，「後來少提，是因為曾被少數人數落過靠死掉的爸爸在攥寫自己故事。對於這個缺口還停留在那一年，沒有機會長大。這不是誰的錯，也不是誰軟弱。這只是一種自我防衛：學會怎麼活著但不許再有機會那麼痛。」

而她也將諮商的過程分享給男友李玉璽，結果對方摸摸她的頭說：「不怕！我們都會健康然後一起變老！」接著又道：「可能妳怕自己不小心把爸爸忘記吧，所以連很痛苦的部分也這樣用力記著，對嗎？」這番話讓她瞬間淚崩。

對此，許允樂表示：「為了心中藍圖，我在努力哦～輕輕的但很努力！不害怕擁有是第一步、把結漸漸解開同時治癒自己，然後往未來走去。」李玉璽也在貼文下鼓勵說：「棒人！」

▲李玉璽留言。（圖／翻攝自Instagram／byleway）