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曾馨瑩捐八位數酬勞助燒燙傷病友 　最愛學生時期學跳舞的日子

記者葉文正／台北報導

「逆轉回最美時刻，也幫助他人重生。」永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩最近多了「逆時真PROFHILO形象大使」新頭銜，在台灣首屈一指的生技公司總裁「十」顧茅廬、鍥而不捨的邀請下，歷經9個月的審慎評估、親自研究資料、確認產品不僅安全且能對燒燙傷、乾癬患者提供有效幫助，曾馨瑩點頭接下任務，扣除人事成本支出後捐出八位數酬勞，幫助燒燙傷與特殊皮膚需求的病患，用愛心帶大家回到各自心中的最美時刻。

▲曾馨瑩把代言費捐出做公益。（圖／逆時真PROFHILO）

▲曾馨瑩把代言費捐出做公益。（圖／逆時真PROFHILO）

長期投身慈善的曾馨瑩，除了平常做公益，自2016年起更於每年生日啟動「1111慈善計畫」，捐助早產兒及燒燙傷顏損孩童。她也是「永恆馨光計畫」的重要支持者，藉由影響力為社會發聲。第一次收到生技公司邀請她擔任「逆時真PROFHILO形象大使」，她原以為對方在開玩笑；後來聽到關鍵詞「可以幫助燒燙傷病人」，吸引曾馨瑩注意：「這項產品這麼厲害？」

▲曾馨瑩把代言費捐出做公益。（圖／逆時真PROFHILO）

▲曾馨瑩熱心公益。（圖／逆時真PROFHILO）

於是曾馨瑩深入研究，親自上網查詢資料、與品牌深入對談。品牌團隊向她說明，「逆時真 PROFHILO」獲多篇國際期刊報導佐證，主打肌膚自我重塑與啟動彈力蛋白深層修復，為醫學美容中少見可同時應用於抗老保養與臨床皮膚修復的產品。針對燒燙傷、乾癬、術後修復等有實證幫助，不只是再生醫學領域的新突破，更是公益延續的合作。曾馨瑩表示：「首先我一定要確認產品的安全性；其次，我把個人的酬勞捐出，和品牌一起做公益。」

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▲曾馨瑩把代言費捐出做公益。（圖／逆時真PROFHILO）

▲曾馨瑩展現窈窕身材。（圖／逆時真PROFHILO）

曾馨瑩透露，日常保養她首重敷臉保濕，她形容個人施打「逆時真PROFHILO」的感覺：「好像是直接把面膜從臉部基底打進去，然後慢慢出現發亮跟水光，有水嫩感及緊緻感，是一種非常自然的狀態。」短短五到約十分鐘療程，在臉上5個定點施打，沒有紅腫和瘀青，「我很在意膚質，過了一個禮拜以後，我感覺皮膚真的有變嫩」。第二個禮拜就開始感覺緊緻感。

待人真誠、在演藝圈擁有許多藝人好友的曾馨瑩，和朋友們聚會最常被問的問題就是：「你平常是如何保養的？為什麼你皮膚那麼亮？眼睛完全沒有魚尾紋？」就連拍攝當天，她也只是簡單上了淡妝就入鏡，一整天拍完平面形象照與影像廣告，從早到晚10幾個小時不僅沒脫妝、也幾乎不用補妝，連化妝師都驚嘆她的皮膚保水度。

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郭台銘曾馨瑩

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