女製作人控訴「跨年演唱會莫名遭取消」　痛失130萬元！

記者蔡琛儀／台北報導

音樂製作人舒涵近年在華語樂壇與影視圈崛起，近期為電影《黃衣小飛俠》打造片尾曲〈封鎖線〉，再度展現配樂功力，並找來合作默契極佳的王Aden獻聲。這是兩人第四度合作，延續〈雙重人格〉、〈我跟你不只ENFP是LOVE〉等作品火花。舒涵說：「他對情緒的理解很細膩，這首歌的錄音還分兩天完成，為的就是更貼近角色情感。」

▲ 音樂製作人舒涵。（圖／舒涵提供）

除了流行音樂製作，舒涵也活躍於影視配樂、節目音樂與藝人專輯，合作對象橫跨羅志祥、陳立農、李佳歡、告五人、PinkFun等。她擅長混搭流行、古風、日系電子等多元曲風，根據每位藝人風格量身打造，讓她成為業界搶手的幕後推手，並持續在各類專案中靈活穿梭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回想自己的創作路，舒涵坦言並非一路順遂，曾擔任某新加坡跨年演唱會音樂總監，卻因主辦單位稱「歌手排練到昏倒」為由臨時取消演出、款項只收到七成，損失超過130萬元。她苦笑：「合約簽了、歌也編了，最後公司惡性倒閉，我們只能認賠。」即使曾經血本無歸，她仍選擇堅持音樂路，「因為熱愛，我就想把每個案子做到最好。」

▲舒涵操刀《黃衣小飛俠》片尾曲〈封鎖線〉，再次找來王Aden合作。（圖／舒涵提供）

談及未來規劃，舒涵透露將不再自己演唱，而是以製作人身份，與不同歌手合作發行「feat.企劃」，她說：「像DJ專輯一樣，每首都找不同人唱，這樣我可以玩得更自由。」音樂對她而言，是一種當下狀態的真實反映，「我是什麼樣，音樂就會是什麼樣。」