張齡予「心疼天殘被逼墮胎」　喊話男人戴套結紥：不要當混蛋！

記者王靖淳／綜合報導

喜劇演員賀瓏最近遭質疑和已故前任天殘（翁芝瑩）交往期間，與主持搭檔Albee（范乙霏）互動曖昧，天殘好友林妍霏更公開控訴賀瓏讓天殘懷孕又逼墮胎，三角關係曝光後引發熱議。為此，前主播張齡予最近也在臉書發文評論此事。

▲張齡予發文談論賀瓏、天殘。（圖／翻攝自Facebook／張齡予）

談到天殘的好友林妍霏日前在公開發文中提到「我問她為什麼不告訴我？她說因為肚子太痛，只能躺在床上，血流到尿布也接不住，小腿上也都是血」，張齡予坦言讀到這段時不禁落淚，「想到這個女孩的處境，真的好心痛，是女人都可以代入她當下的痛苦、無助、自責、混亂」。她也心疼表示，女方因愛錯人，甚至錯付真心及身體，是「一死兩重傷」的悲劇。

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張齡予進一步談論流產對女性心理造成的影響，她強調，若自己主動結束小生命，女性很容易被罪惡感吞噬，一輩子都無法原諒自己。她也痛批部分女性妄想用孩子綁住男人的心態，「孩子不是一個財產，不是你的工具，他是一個活生生的人，一個你無法撇除的一輩子的責任，他全心全意整個眼睛都是你，爸爸媽媽就是他們的天他們的全世界。他對你全然的信任，你能回饋的是什麼呢？」不該被當作情感籌碼。

▲張齡予心疼天殘墮胎。（圖／翻攝自Facebook／張齡予）

至於現代人缺乏避孕意識的現象，張齡予直言：「真的拜託世界上所有人享受情慾時，不要被激情沖昏頭」，強調女生絕不能退讓底線，不要沒有生育計劃就意外懷孕。她呼籲女性要勇敢保護自己，若對方不願戴套或藉口不會有事，千萬不要輕信。

張齡予也警告男性不要僥倖心態作祟，「全程戴保險套的不爽感，絕對會遠小於不小心有小孩之後要處理的痛苦後果。如果覺得自己不想有小孩了，去結紮，反正還可以解開，不要不要那麼自私，不要那麼僥倖，不要當混蛋。」最後她感慨：「不被期待的孩子出生在世界，真的是很悲傷的事」，希望無辜的生命都能獲得安息，下次走更好的路。

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