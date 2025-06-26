賈永婕女兒安安夢到大S　「阿姨告訴我她過得很好」

記者葉文正／台北報導

台灣永婕美少女慈善協會今天舉行記者會，理事長賈永婕今天出席時被問到好友小Ｓ近況，賈永婕表示：「持續有在關心小S，女兒安安有夢到大S，她跟安安說她過得很好。」

▲永婕美少女基金會記者會舉行成果發表會，101董事長賈永婕以創辦人的身分親自出席。（圖／記者湯興漢攝）

賈永婕說，小Ｓ是好友，「一直以來都常常聯繫，雖然變瘦了，但她很努力在對自己還是家人照顧上，當然也有碰面，但希望大家不要給他壓力，再給她點時間，看什麼時候回到工作崗位上，但她現在心情有比剛發生時好一點了。

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▲賈永婕持續為公益活動付出心力。（圖／記者湯興漢攝）

至於具俊曄歐爸想要在金山附近，大S的墓園附近買房子，賈永婕則說，「歐巴的部分我不知道細節，我覺得外界想太多了，人家(具俊曄)都失去了摯愛，如果這是他的選擇，就讓他去吧，支持他。但我們接下來會去去看LILY的畫展，S媽可能就像大家看到的，真的很難過，身為媽媽真的不是那麼容易，因這件事真是嚴重的打擊，但她身體狀況還可以。」

▲賈永婕女兒安安錄取碩士名校。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

雖然S媽持續希望女兒大S可以入夢，但賈永婕說：「我沒有夢過大Ｓ，但我女兒安安有夢到，夢到大Ｓ阿姨有來跟她說，她過得很好，要大家不要擔心，女兒們從小常常去她家玩，對大S有孺慕之情也是應該的。」

▲S媽發文思念大S。（圖／翻攝自臉書）