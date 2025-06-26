Albee被爆「親戚幫做整形手術」首回應！只認有醫美：太痛直接放棄

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）近期因陷入賀瓏、天殘的感情風波而引發爭議，未料，後來還被Threads網友影射介入其感情，甚至被指請親戚幫忙做整形手術，讓她決定浮出水面替自己發聲。

▲Albee提出4點自清。（圖／翻攝自Threads／albeefin）



Albee 25日正面回應一則疑似影射她的貼文，面對外界揣測是否整形過，她直白地說：「沒有親戚幫我做過整形手術（有醫美打過音波和玻尿酸啦，但太痛了試過一次直接放棄）」。

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▲Albee喊告後，該網友已刪文。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



Albee進一步澄清她從未做過對方所影射的行為，「我不認識、甚至不知道您的存在，我不可能『請朋友』傳訊息給一個『我不知道的人』。」她也否認有邀請任何人到家中做音樂的情節，「更遑論有女友的男性音樂人」。她補充，自己始終認為年齡不是問題，「我到80歲都還要漂漂亮亮開開心心的，希望您也可以」，反擊對方的言論。

▲Albee否認邀請過有女友的男音樂人來家裡。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



Albee表明若對方意有所指，將嚴正採取法律途徑維護自身權益，「您已經嚴重影響到我的聲譽。」。她也開門見山地指出：「我不清楚您過去到底受了哪個男人的委屈，我不認識您也不知道您的存在。」

▲Albee強調從未整形。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



最後，Albee強調：「世界上好玩的人好玩的事這麼多，我不需要浪費生命跟有女朋友的人玩。」同時呼籲對方「請您自重，也望您早日從過去的傷痛中復原」，盼事件能儘早止息，還自己一個公道。而如今，原PO已刪除貼文，只能看到Albee的回文。

Albee Threads回應全文：

您好。

我不清楚您過去到底受了哪個男人的委屈，我不認識您也不知道您的存在。

如果我沒有誤會您意思的話

您這篇發文看樣子是在影射我吧？

如果是的話，您已經嚴重影響到我的聲譽，如果不是的話，您也嚴重影響到我的聲譽。

因您的貼文內容完全不屬實，我會採取法律途徑對您提告

1.我不認識、甚至不知道您的存在

我不可能「請朋友」傳訊息給一個「我不知道的人」

2.我從來沒有邀請任何人來我家做音樂，更遑論有女友的男性音樂人。

3.我從來都不認為年齡是什麼問題，我到80歲都還要漂漂亮亮開開心心的，希望您也可以。

這則訊息內容完全不符合我的核心理念。

4.沒有親戚幫我做過整形手術（有醫美打過音波和玻尿酸啦但太痛了試過一次直接放棄）

我說真的

世界上好玩的人好玩的事這麼多

我不需要浪費生命跟有女朋友的人玩

再次聲明，請您自重，也望您早日從過去的傷痛中復原。