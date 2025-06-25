賀瓏被爆偷吃Albee　前女友龍龍「表演神預言」曾狠嗆：祝你GG爛掉

記者蔡宜芳／綜合報導

喜劇演員賀瓏近日捲入劈腿爭議，遭疑與已故前女友天殘交往的同時，出軌女星Albee。而他在2014年曾與同為喜劇演員的龍龍交往兩年，龍龍雖然尚未對近日風波發聲，但她在去年便曾發影片嗆聲，被猜是在指賀瓏。

▲賀瓏捲入同時劈腿天殘與Albee的疑雲。（圖／翻攝自Instagram／tiantsan_standup、hellohorlung、albeefin）

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賀瓏在去年初曾因節目涉及訕笑身障者，引發輿論圍剿，當時，龍龍便在臉書轉發自己2019年的演出片段，諷刺道：「只有魯蛇會靠貶低別人讓自己好過，我早就說過了呢。」雖然她並未明指對象，但影片內容卻是以「前男友」為主。

影片中，龍龍回憶初入行時，大家對女性脫口秀演員有很多偏見，「那時候有很多的朋友們就說什麼，都是因為她是女生，所以才會爆紅。因為女生上來講笑話，不好笑都有60分起跳。」這些質疑讓她回家暴哭，心想「我一定要變得更厲害更強，他們才會閉嘴」，不過，她後來發現錯了，應該是要問那些人：「你們這些廢物怎麼不厲害一點啦？只有魯蛇才會靠貶低別人讓自己好過一點好不好。」

▲▼龍龍曾在表演中嗆聲前男友。（圖／翻攝自Facebook／龍龍的沒梗人生）

接著，龍龍提到，前男友曾在她上台前一刻，衝到後台說：「龍龍，我覺得女生講黃色笑話很低俗、很沒水準、很不檢點，妳要嘛就是現在上台講妳的黃色笑話，要嘛就是現在跟我回家，妳要選哪一個？」讓她很傻眼，「就覺得天啊，為什麼他一直嫌棄我，是不是我真的做不好？」

談到分手契機，龍龍透露自己是在某天「天眼開了」後決定分手，她當時語重心長地告訴對方：「你知道為什麼要分手嗎？如果在我的夢想跟愛情之間做一個選擇的話，我一定會選擇我的夢想，你懂嗎？」但對方卻反問：「妳劈腿對不對？」讓龍龍氣炸怒嗆：「靠北啊，聽不懂人話啊，祝你GG爛掉！」

▲龍龍曾提及分手的故事。（圖／翻攝自Facebook／龍龍的沒梗人生）

龍龍2024年1月轉發該片段時，便有不少人認為她是在影射前男友賀瓏，紛紛留言表示「懂發」、「終於等到今天可以狠踩前男友一腳了」、「龍龍先知的選擇」。