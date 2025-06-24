獨／國光女神曝病逝前夫身分線索　淚憶每年飛日本「只為懷念他」

▲Lala很常在新聞挖挖哇討論人生八點檔情節的甘苦談 。（圖／蘇心甯提供）

記者吳奕靖／高雄報導

「國光女神」蘇心甯（Lala）近日接受訪問時，首次透露前夫於去年離世的消息，儘管她始終未曾公開前夫的身份，但她接受《ETtoday新聞雲》訪談時，則真情流露地分享了兩人曾在日本共度一年的珍貴時光，並坦言每年堅持造訪日本，是為了紀念這段對她人生意義非凡的婚姻。

蘇心甯在訪談中表示，她理解大眾對她前夫身分的好奇，但基於對前夫及其家人的尊重，她選擇不公開其身分。「我覺得還是要善良一點，我一直都沒有去講他是誰，儘管網友有在猜，但我覺得這是一碼歸一碼。」她強調，雖然自己身為公眾人物有賺錢壓力，但絕不願為了工作而「出賣」對方，讓對方不好過。

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談到前夫，蘇心甯語氣中滿是遺憾：「我這兩年也沒有在講我前夫的事，只是就還蠻遺憾，去年他就離開了。」她進一步說明，前夫是因病離世。起初，她曾因此擔心女兒是否會有遺傳疾病，特地聯繫了前夫的朋友了解狀況，得知前夫得的不是遺傳性疾病，並不會危及女兒的健康。

蘇心甯透露，她與前夫曾一同在日本生活一年，這段經歷對她而言意義重大，因為那是她人生中唯一一段能享受無憂無慮學生生活的時期，「我這輩子其實我很感謝他給我那一年很無憂無慮的生活，因為我從14歲開始一直到現在，我都不停的需要工作賺錢來維持家計」，她感性地說，自己從17歲就半工半讀，從未體驗過真正的學生生活，直到近40歲，看著女兒享受學生時光，才讓她回想起前夫給予她的這一年。

「他讓我去日本念語言學校，讓我可以是他的女朋友，也可以是他的老婆，也可以是孩子的媽媽，也可以是個學生，我是那麼單純的一個身分存在著。」

▲Lala把自己的人生甘苦談寫成勵志書籍 。（圖／蘇心甯提供）

蘇心甯回憶，某次在日本旅行時，她因感觸良多而掉淚，沒想到回到台灣後，在整理女兒的戶口名簿時，竟巧合地發現了與前夫相關的資訊，她坦言，兩人離婚後已至少10年未曾聯繫，對於前夫的突然離世，她感到非常震驚，畢竟其對方又與她同年紀。

「當我放下過去的恩怨，反而很感謝他給我一個很美麗的過去。」她表示，離婚後雖然也曾遇到其他對象，但坦白說，沒有人像前夫那樣對她那麼好。「如果說我們談感情，不論結局的話，我還是很謝謝他，曾經在那個過程裡讓我很開心，很像一個小女孩的生活過這樣子。」

蘇心甯希望外界將報導重點放在這段特別的日本經歷上，而非去探究前夫的身份，因為「他家裡狀況不是很好，然後他後來娶的老婆小孩也不是很好，所以我覺得不要造成他們的困擾，畢竟他們都不是公眾人物。」她強調，這是她與前夫的私事，希望保有一定的隱私。