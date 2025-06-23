《與惡2》黃鐙輝思覺失調「流口水是即興」　謝欣穎真實反應他嚇壞

記者黃庠棻／台北報導

年度重磅旗艦台劇《我們與惡的距離 II》上週播出5、6集後，口碑熱度飆到最高點，於CATCHPLAY電影台61頻道創下首播以來最高收視，不僅奪下全媒體同時段中文連續劇（影集）收視冠軍，瞬間收視最高點破1。

▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

收視最高點劇情落在第6集，由劉子銓釋演的胡冠駿小時候不好好寫作業，李維維飾演的媽媽反覆擦掉作業，小冠駿鬧脾氣拍桌不肯寫作業，卻被媽媽關到了陽台，只能自己一人在陽台崩潰痛哭。

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▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

而公視頻道開播至今累積觸達人數將近96萬人，上週播出後也引起觀眾熱烈反應，特別是謝欣穎飾演的「陳又茗」到醫療機構探訪生病住院的丈夫「自強」黃鐙輝時刻，夫妻倆不離不棄的深情，與黃鐙輝將思覺失調患者的神情演得入木三分，都讓網友大讚「這段好好哭、擦口水好真實」、「難得我看黃鐙輝會流淚不是因為他搞笑」。

▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

此外，公視另段收視高峰也落在「高張玉敏」楊貴媚在地方議會摔傷，原本離家的兒子「高政光」薛仕凌趕來探視母親的戲碼；兩人在急診室外「鬥嘴鼓」，犀利又逗趣對話引人發噱， 網友直呼「自己媽媽自己顧」、「熟悉的高張最對味啊」。

▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

延續《我們與惡的距離 II》劇情橫跨20年，「每兩集一個年代」的設定，繼一、二集的2022年，三、四集的2001年後，五、六集劇情正式進入2011年。繼第三集的開頭，以《我們與惡的距離》中經典角色宋喬安客串回歸的賈靜雯之後，在第五集開場驚喜現身的是温昇豪在《我們與惡的距離》中飾演的劉昭國。

▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

2011年的劉昭國，是品味新聞台《品味夜夜直播秀》的主持人，節目上和政治人物們大聊政治議題。六年之後，終於以同一個角色回歸客串的心情如何？温昇豪感嘆地笑說「回娘家真的恍如隔世！但很高興《與惡》宇宙成形，希望可以帶領觀眾探討更多不同的社會議題。」

▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

第四集結尾時，謝欣穎飾演的高政茗因遭遇重大變故，在絕望下哭著逃離高家，遭遇令觀眾心疼不已。逃家又輟學後，高政茗改名陳又茗，在酒店當小姐，過著醉生夢死的生活，卻在遇見單純又老實的計程車司機羅自強之後，看見生命的一線曙光。

▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

10年之後的陳又茗揮別過往，嫁給羅自強，生了羅譽與羅卉，在飯店當櫃台。一場和日本旅客夫妻用日文介紹景點的戲成為謝欣穎必須翻過的另一大魔王關卡，經過一個月練習，在拍攝現場以流利的日文順利過關，謝欣穎也鬆了一口氣「還好只有一場，我的日文好像比台語還要好！」

▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

而黃鐙輝飾演的羅自強終於在五、六集正式登場，身爲第一個接住陳又茗的人，原先和她組成幸福家庭，卻因為生意失敗被倒債，承受不了巨大壓力而觸發思覺失調症，一家人的平靜生活就此變調。一場自強發病後，夫妻兩人在家大吵的戲，陳又茗因受不了被罵「破麻」而賞了自強一個響亮的大巴掌。

▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

沒有打過人的謝欣穎非常害怕，但黃鐙輝鼓勵她不要顧忌太多，盡量用力打下去，來幫助雙方入戲，最後也真的把黃鐙輝的臉打到臉腫起來，黃鐙輝笑說「我的話她真的有聽進去，一次比一次還大力！」

▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

羅自強是五、六集討論最高的角色，黃鐙輝自然精湛的演技，也讓網友們敲碗明年的金鐘獎入圍席次。接下角色之後，黃鐙輝做了大量功課，也到嘉南療養院做田調。一場羅自強在療養院就醫用藥後的戲，他設定自己的反應是遲鈍、眼神空洞、難以控制臉部表情，口水也因為無法吞嚥自然流下來。





▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

拍攝當下，謝欣穎也很順手地為丈夫接住口水，擦拭嘴角，讓黃鐙輝印象深刻「進入角色狀態之後，當時控制不了嘴角，口水就這樣流下來了，欣穎居然直接伸手接住！」自然的即興互動讓黃鐙輝很感動，也相信播出後會打動觀眾「演員能被彼此感動到，才能把感動傳達給觀眾，但讓女神接我的口水，當下其實更多的是不好意思啦！」

▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

《我們與惡的距離 II》由一場隨機縱火案開啟，引發這場大火的胡冠駿到底經歷了什麼？五、六集也開啟更多細節。飾演胡冠駿的劉子銓有多場情緒失控、咆哮大吼、恍神全裸，甚至動手打人的場次，常常讓他演到幾乎虛脫。

▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

為了更接近角色胡冠駿合併反社會人格及ADHD的角色狀態，劉子銓認真做了許多角色研究「冠駿是一個很缺愛的角色，他很渴望得到爸爸的愛和稱讚，但一直得不到，儘管行為舉止看起來都很可惡，但他其實很可憐。」

▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

劇中和父親及母親頻繁起衝突，甚至讓母親絕望到說出「他是惡魔投胎！」的重話，劉子銓也分享到：「我在網路上看到一句話：『每個當爸爸和媽媽的人都是第一次當爸媽。』他們也沒有經驗，本身不知道怎麼愛別人的話，就不會知道怎麼愛自己的小孩，只知道賺錢，但錢是買不了愛的。」

▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

今日釋出的最新花絮〈與惡的魔術師〉之中，美術指導吳若昀揭秘關於《我們與惡的距離 II》劇中大量橫跨20年的時空魔術。拍攝地點遍及雲嘉南各地，各種內外拍攝場景有大有小，包括主演們的住家、辦公室、醫院、法院、電視台及議事堂等等，找到合適地點後再各自設定、陳列每個年份應有的裝潢及擺設，包括路標設計、主演們使用的3C用品等大小型道具，都必須如實還原時代，在細節中逐漸累積整齣戲劇的紮實度，對美術來說，是難度超高的大型考驗。

▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

吳若昀分享「希望能做到讓演員相信，這是他的角色應該身處的環境。」楊貴媚也特別感謝美術組細緻的場景佈置「很符合那個年代的氛圍，一走進場景，就讓我相信這就是高張玉敏的家，在開鏡的一開始，就能讓我把心定下來。」





▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

《我們與惡的距離 II》由文策院、公共電視、CATCHPLAY、大慕可可共同出品，大慕影藝製作。全劇共10集，每週六晚上九點起在公視、CATCHPLAY電影台及CATCHPLAY+上的頻道專區連播兩集。

▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

直播後的新集數也將於當晚十點起在 CATCHPLAY+、公視+、愛奇藝國際版同步上架，海外將同步上架於 CATCHPLAY+ 印尼及新加坡，以及 AMAZON PRIME VIDEO 全球240個國家與地區。CATCHPLAY電影台每週六首播後，於週日13:30、21:00重播當週集數，隔週五23:00與隔週六10:00重播上週集數。

▲《我們與惡的距離 II》5、6集再度掀起網友熱議。（圖／CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）