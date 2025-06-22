直擊／翻譯失業啦！頌樂全程120分鐘中文hold住　「大咖台灣歌手」衝上台合唱

記者吳睿慈／台北報導

南韓歌手頌樂日前推出中文單曲〈Floating Free〉，22日在台舉辦粉絲演唱會，她秀出7個月來努力所學的中文，全程沒用翻譯，與容順（歌迷名稱）度過零語言隔閡的近距離溝通，連繞口令都講得完美，獲得台下大讚「100分」。而9m88在活動中間突現身合唱〈Floating Free〉，也讓全場驚訝不已，活動氣氛來到最高潮。

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▲頌樂入境隨俗了解許多台灣文化。（圖／記者周宸亘攝）



頌樂22日以流利中文打招呼「大家好我是頌樂，你們有多想我？真假。想我就大聲喊出來吧，謝謝！」她透露自己不斷練習，並表示「我想讓你們看我的進步，終於跟你們見面了」，邊準備單曲邊學中文，她正向地對自己喊話：「是很大的挑戰。」但也因此學到很多東西。

學習中文的7個月來，頌樂入境隨俗了解道地文化，答出台北三大夜市，「饒河街夜市、士林夜市我已經去了，很有意思，我吃了雞排，很大的雞排很好吃，人生中最好的雞排，你們也去吃吧，好嗎？」反過來推薦台灣粉絲去逛夜市，反差萌獲得全場掌聲。

聊到年夜飯，頌樂得知台灣過年期間可以拿紅包，虧粉絲「你們也大了、（拿紅包）有一點奇怪，紅包有沒有年紀限制？」她解釋韓國有年紀限制，20歲以後不能收紅包，但粉絲告訴她台灣結婚前都可以收紅包，她幽默表示「那麼我也想住這裡！」

▲頌樂驚喜獻唱中文歌〈我很好騙〉。（圖／記者周宸亘攝）



頌樂中文進步許多，更驚喜準備動力火車的〈我很好騙〉，「我很緊張，（這首歌）太傷感很哭哭，唱到人心裡去了，太扎心了」，清晰咬字還是讓人感到很驚訝。而她在唱到新歌〈Floating Free〉時，9m88現身合唱，兩人擁抱彼此後，9m88拿出帶來的印章禮物，她幽默拿出印章讚嘆：「哇貴的，有錢！」全場笑出來，9m88同被她的語言天賦嚇到、驚訝表示：「妳中文怎麼變這麼好，大進步！」

▲頌樂全程用中文hold住全場。（圖／記者周宸亘攝）



粉絲演唱會第二段迎來《Floating Free：Solar’s Phone》單元，公開頌樂的手機桌布、愛犬照片、Netflix愛劇，並分享情境推薦歌單，從在人際壓力大時聽的歌曲到壓力爆棚時想去唱KTV時聽的歌曲，以及下班通勤時間推薦歌單，從中讓粉絲更貼近她的私下生活。

▲▼頌樂、9m88驚喜合唱〈Floating Free〉。（圖／讀者提供）



演唱會最後，頌樂看到粉絲的排字應援，感性地說：「我第一次來台北的時候，你們給我進行（應援），那個時候我哭了，我大哭了，你們知道嗎，其實我學中文的時候，中文很難，但是我一直想我的容順們，現在也（是），謝謝。」與粉絲大合照，並以兩首經典曲目〈Decalcomanie〉與〈Paradise〉作為壓軸，喚起粉絲滿滿回憶。

▲頌樂獻唱中文歌〈我很好騙〉。（圖／記者周宸亘攝）



Solar不僅唱中文歌，卯足全力使用中文對話、玩遊戲、分享生活，誠意十足的交流方式，在這個夏天與台灣粉絲留下難忘的回憶。活動全程超過120分鐘，頌樂除了用韓文跟韓方工作人員說「可以給我手機一下嗎」，其餘全程用中文對話，令大批粉絲笑虧「翻譯失業了」。