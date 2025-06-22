差20cm親不到！朴寶英「踮腳拉衣角」嘟嘴親朴珍榮　網暴動：心動炸裂

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《未知的首爾》由朴寶英一人分飾兩角，她在劇中飾演性格反差極大的雙胞胎，妹妹頂替姊姊在大城市首爾上班，受盡人情冷暖，職場金句引起共鳴。而她與朴珍榮的感情線受到劇迷喜愛，最新一集裡，兩人終於有「進展」，在家裡曖昧情升溫，個子嬌小的她踮腳討親親，看得觀眾融化，收視率再創佳績。

▲▼朴寶英踮腳拉衣角討親親，吻戲引起觀眾暴動。（圖／翻攝自YouTube）



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朴寶英飾演的「柳未知」代替姊姊到首爾上班，偶然間重逢初戀朴珍榮飾演的李昊洙，對方早知情她是假冒，處處幫著她，兩人感情升溫快速，成為劇迷熱愛的一對螢幕CP，每集都在敲碗「交往」、「在一起」。

▲▼朴寶英、朴珍榮吻戲回饋熱烈。（圖／翻攝自YouTube）



最新一集裡，柳未知與姊姊吵架，只好前往李昊洙家裡借住，她洗完澡濕著頭髮，兩人靠近時飆出滿滿粉紅泡泡，最後李昊洙捧著她的臉，由於兩人官方身高差20公分，個子只有158公分的朴寶英親不到對方，只好踮起腳、拉對方衣角討親親，超萌吻戲看得觀眾手指頭捲曲，尖叫直呼「太可愛了」、「年度親親片段冠軍」、「看到忘記呼吸」，還有人虧「這哪像母胎單身的吻戲」。

▲朴寶英、朴珍榮在最新一集終於有吻戲。（圖／翻攝自YouTube）



根據Nielsen Korea計算出的收視統計結果，《未知的首爾》第九集拿下首都圈平均收視7.8%、最高瞬間來到8.5%，全國平均收視為7.1%、最高來到7.9%，成為同時段戲劇的冠軍。最新劇情裡，「柳未來」為真相而戰，奮力抵抗公司裡的弊病交易，