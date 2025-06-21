奎丁控「前經紀人私吞酬勞」　怒掀惡行：善良終會贏得勝利

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber奎丁擁有火辣外型，平時會透過社群分享生活的她，最近在限動發文透露，過去與前經紀人合作期間所遇到的爭議，並控訴對方設局私吞酬勞。

▲奎丁。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

奎丁透露，自己與前經紀人（文中稱為C男）合作處理業務時，沒想到對方越A越大，甚至擅自以合夥之名向她提供實為經紀合約性質的股東契約，企圖抽成她所有業配，讓她難以接受。她坦言，當時因躁鬱症影響，精神狀況不好，C男便主動提出協助處理業務事務，聲稱會幫她把關並與合作對象談妥所有合約，讓她可以專心創作拍片。

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▲奎丁公開前經紀人惡行。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

然而，最後奎丁發現C男竟與原合作對象合開公司，還利用她的名義與資源轉接合作，將原本應該屬於她的廠商與業配引流至自己新簽的藝人，讓她當下超級傻眼。奎丁回憶在C男突然離開時，正值自己生日，為了不讓合作中斷，她邊哭邊在辦公室中翻找舊信箱，親自寄出上百封信通知廠商聯絡資訊異動。

▲奎丁公開前經紀人惡行。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

奎丁透露，當時她自創虛擬經紀人「JC」對外聯繫，後來甚至拜託剪輯助理暫代經紀職務，才逐漸將業務重回正軌。她感慨表示：「壞事真的不能做，會有反噬的。善良終會贏得勝利。」

▲奎丁公開前經紀人惡行。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）