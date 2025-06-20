柯有倫林芯儀同場操肌　白冰冰受不了全摸了

記者葉文正／台北報導

民視由白冰冰、陽帆、台一線阿玟東諺、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，邀請到創作歌手柯有倫以及星光幫唱將林芯儀來到節目中。節目高規格陣容，持續練健身的柯有倫，一出場健美身材讓全場驚豔，開場演唱〈陣頭〉邀請了五人鼓陣搭配一人敲鈸，氣勢磅礡震撼全場。

▲白冰冰（右二）忍不住摸柯有倫的肌肉。（圖／民視提供）

柯有倫演出除了舞群是標準6人以上，節目中邀請電音三太子、三位威武嚴肅官將首、財神爺以及扛轎，猶如在拉斯維加斯作秀，節目用心製作聲勢浩大。白冰冰提到柯有倫父親柯受良頓時百感交集，他可是台灣第一人飛越黃河、跨足香港電影圈，受到各方尊敬是當時的風雲人物，雖然離開大家但永遠保有一席之地。

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▲健美比賽總冠軍的林芯儀（左四）也被摸。（圖／民視提供）

健美比賽總冠軍的林芯儀一出場就被問到怎麼會去「健身」？她笑回想要讓身體更健康，也想跟家人一起運動；健身有成的柯有倫更是大方脫下外套露出壯碩胸肌，讓大膽的白冰冰忍不住「戳」柯有倫胸部，讓第一次來節目的林芯儀嚇得問冰姐在戳哪裡？。

▲林芯儀對於健身相當熱愛。（圖／民視提供）

兩人還被問怎麼比賽皮膚怎麼黑黑的？柯有倫解釋使用膚色劑讓肌肉線條明顯，陽帆還補問是脫光光塗黑嗎？柯有倫說有穿「小褲褲」啦，比賽完就丟了，突然大家歪樓起哄說怎麼不留給冰冰姐，讓柯有倫哭笑不得，氣得白冰冰說我跟他爸是老朋友算是他「阿姑」怎可如此荒唐。

除此之外，林芯儀與柯有倫不約而同投票給演唱〈媽祖的囝子〉的林奕妘，林芯儀說看著20歲的她，聽著她演唱的歌詞，突然淚流滿面想到當年從嘉義北上圓音樂夢，當初的酸甜苦辣不言而喻，音樂路的不容易讓她真情流露也感動全場。