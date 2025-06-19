李安首度參與策劃！金馬經典影展「套票搶光」　海外影迷飛來台朝聖

記者蕭采薇／台北報導

李安導演首度參與策展的「2025 金馬經典影展：不是冤家不聚頭」，限量套組雖已搶購一空，甚至還有海外專家和影迷特別飛來台灣朝聖，但多數票券仍保留給購買單場的影迷。此外，將於7月12日於台中舉辦的選片指南，也將於6月30日開始報名。

▲「2025金馬經典影展」，李安導演首度參與策劃。（圖／金馬執委會提供）



金馬經典影展自2018年創辦以來，吸引了許多長青觀眾重回戲院，甚至主動跟工作人員分享遺忘許久的觀影感動及參與意願，主辦單位今年特別推出購票協助服務，不方便使用網路購票的觀眾可在上班時間來電洽詢。

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專為青少年規劃的「影迷新世代」活動，也於台中推出免費課程，包含映前導讀、專場放映與映後討論，為台北之外培養更多新影迷。金馬執行長聞天祥除了選片指南，也會在台北、台中兩地進行六場映後座談。

影展期間，入場觀影還能獲得該場次專屬電影貼紙一張，集滿12張不同貼紙，貼在「2025金馬經典影展 CinePass+」後，即可升級為經典卡友，再享有專屬購票優惠。

▲《小報妙冤家》劇照。（圖／金馬經典影展提供）



本屆金馬經典影展首度聚焦「類型」，精選30部1932-1952年間的 Screwball Comedy，包含風格突出的五大導演恩斯特劉別謙、法蘭克卡普拉、霍華霍克斯、喬治庫克與普萊斯頓史特吉斯，以及卡萊葛倫、賈利古柏、克拉克蓋博、克勞黛考爾白、史賓塞屈賽、凱薩琳赫本、芭芭拉史坦威等閃亮巨星。妙語如珠的台詞，精彩絕倫的表演，把情場變成戰場的犀利幽默，將會是這個夏天最暢快瘋狂的電影假期。



「2025 金馬經典影展：不是冤家不聚頭」台北場將於7月18日至8月7日展開，台中場映期則在7月25日至8月3日舉行，單場預售6月19日起正式開賣。此外，金馬APP也於日前改版，全新使用介面與排片功能一應俱全，目前已正式上線。