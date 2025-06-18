高以翔舊愛完婚！　「捧花藏感人細節」告白惹淚：愛用另種方式延續

記者蔡宜芳／綜合報導

已故男星高以翔生前的女友Bella（蘇湘涵）在3月宣布婚訊，17日於雲南大理洱海畔舉行婚禮。婚禮僅邀請至親好友參加，香港富商林建岳之女林心兒更擔任伴娘，而Bella的婚禮也隱藏了和高以翔有關的細節。

▲Bella走出高以翔猝逝的陰影，於3月宣布婚訊。（圖／翻攝自Instagram／bella_navy4life）

Bella的婚禮佈置以自然綠植與鮮花為主，儀式在一棵大樹下完成，整體氛圍簡約而溫馨。不過，在流出的照片中，新郎依舊沒有露臉，身分仍然神秘，只有傳說他可能是美籍華裔設計師或金融從業者。

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值得一提的是，Bella特別選用高以翔生前最喜愛的向日葵製作成永生花，並融入捧花設計，並在致詞時表示：「愛不會消失，只是以另一種方式延續。」據悉，新郎也全力支持這一安排，展現對Bella過去感情的尊重與體貼。

▲Bella在17日舉辦婚禮。（圖／翻攝自微博）

此前，Bella與高以翔在加拿大求學期間相識並交往4年，原本計劃步入禮堂，然而，高以翔卻在2019年11月錄製節目《追我吧》時猝逝，讓Bella陷入長期的悲痛與低潮。

後來，Bella在2023年於上海探親時，結識了現任丈夫，兩人交往1年半後，於今年3月宣布婚訊。Bella形容男方是「最大的支持，也是最深的依賴」，而高以翔的家人也對此表示祝福。

▲▼Bella分享婚禮現場。（圖／翻攝自Instagram／bella_navy4life）