陸元琪飛韓代購GD手燈引爭議！　怒反擊「我又不是做慈善的」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓天王G-Dragon（GD）回歸掀起追星風潮，連應援手燈都搶破頭。而女星陸元琪近年積極經營團購生意，日前更親自飛到南韓幫忙代購手燈，沒想到，竟遭網友質疑加上代購費等於「黃牛行為」，對此，陸元琪16日在社群發聲澄清，更不滿直言「我又不是做慈善」。

▲陸元琪日前和女兒一起飛到韓國進行代購。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

陸元琪表示，自己原本是幫忙代購G-Dragon的應援手燈，卻因被誤解為倒賣牟利而決定不接單了，並直言：「代購飛出國本來就有時間成本，說我是周邊黃牛，我很生氣！」還無奈表示自己在國外忙得焦頭爛額，處理大小事，沒想到卻還被「槓上開花」，遭到網友圍剿。

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▲GD的應援手燈相當搶手。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

面對外界質疑，陸元琪澄清強調：「代購就是時間成本、交通成本，我又不是做慈善。」不滿純粹的代購被扭曲成黃牛行徑。她的PO文也引來不少網友聲援說「辛苦了，有本事叫他們自己去買，幫忙代購還亂扣帽子，真的很過份」、「就是不想出錢不力就可以買到最便宜的東西，這些人真的很不要臉」、「現在的人到底是怎麼了？都覺得人家的時間不是時間」。