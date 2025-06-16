李敏鎬冷峻五官帥出新高度！《全知讀者視角》7／23台上映　全新預告片引暴動

記者吳睿慈／台北報導

年度奇幻動作鉅作《全知讀者視角》由李敏鎬、安孝燮雙男神主演，《與神同行》金牌製作團隊斥資300億韓圜（約新台幣6.2億元）天價打造。等了數月，台灣片商16日宣布好消息，電影將在7月23日同步韓國上映，最新一波預告公開，李敏鎬飾演的劉眾赫牽動整個世界命運的小說主角，展現流利的打鬥實力，銳利眼神、冷酷表情帥出新高度。

▲▼《全知讀者視角》7月23日同步韓國在台上映。（圖／采昌國際多媒體提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

《全知讀者視角》以大場面、大動作、大特效、大卡司引爆全球觀眾熱烈期盼，片商16日宣布台灣定檔7月23日晚場起與南韓同步上映。全新預告片當中，由金獨子內心獨白揭開序幕：「那個我最喜愛，也曾視為全部的故事，變成了現實。」瞬間將觀眾帶入情境。搭配突如其來的地鐵停駛，與鬼怪「鼻荊」降臨，首次給予人類的任務隨之登場，讓人類在車廂中迅速展開亂鬥。

電影改編自超人氣網路小說與網路漫畫，預告更曝光多項關鍵要素，例如「背後星」的神秘選擇、角色們專屬武器如「絲線」、「盾牌」、「劍」等強勢登場，搭配帥度爆表的精采打鬥畫面。

▲《全知讀者視角》改編自超人氣漫畫與小說。（圖／采昌國際多媒體提供）



安孝燮飾演的金獨子是唯一知道結局的人，盼望攜手小說主角李敏鎬飾演的劉眾赫改變命運，不是只有主角一人生還，而是所有人一起生還。預告一出，即在各大平台引爆討論，網友紛紛留言「期待爆表」、「特效真的是媲美好萊塢大片等級」、「這卡司組合簡直夢幻，我一定要看」。