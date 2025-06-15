林千又出國洗頭「3000元仍每天去」！　點出髮廊最大問題：不是價格

記者孟育民／台北報導

藝人林千又上週爆出在知名髮廊洗頭時，與店家發生糾紛，並遭指控飆罵工作人員，她則是否認指控，反指對方服務態度不佳，雙方各執一詞。近日她拋開爭議風波，與美籍華裔老公前往歐洲旅遊，再度曬出在國外洗頭的照片，表示「在國外洗頭基本上都2000起跳」，更意有所指地說：「所有的消費從來不是錢的問題，而是感覺問題！」

▲林千又在國外洗頭 。（圖／翻攝自林千又IG）

林千又15日在IG限時動態，公開自己在國外髮廊洗頭到的照片，並表示：「我洗過最貴的頭在馬爾地夫，洗一次3000還是每天去洗，在國外洗頭基本上都2000起跳，只要我去的地方有髮廊，我都會在外面洗頭」，更強調價格從不是問題，而是感覺問題，疑似持續隔空回應先前的爭議。

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▲林千又再度提起髮廊爭議。（圖／翻攝自林千又IG）

林千又先前就曬出在巴塞隆納、米蘭等地旅遊的照片，直呼：「去了那麼多歐洲城市，還是覺得巴黎最美。」她也曬出1段自拍短片，有感而發地寫下：「你一定要相信相由心生。」甚至在在米蘭大教堂外深情擁吻老公，完全沒在管外界評論。

▲林千又放閃老公。（圖／翻攝自林千又IG）