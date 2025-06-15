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江祖平被親媽情勒「改DNA逼婚」遭餵毒控制　又被老公出軌超慘！

記者黃庠棻／台北報導

在三立八點台劇《願望》中，江祖平原本飾演麗紅，改名為可欣後，成為劇中命運多舛的角色。這一身份改變，帶來了無數的波折，並與母親林秀玲的關係跌至冰點。

▲江祖平近日在《願望》被母親林秀玲折磨。（圖／三立電視提供）

▲江祖平近日在《願望》被母親林秀玲折磨。（圖／三立電視提供）

劇情中，林秀玲毫不手軟，對江祖平做出一系列極端行為，包含更改DNA、篡改身份，逼迫她改名改姓，還餵毒來控制她，甚至逼迫女兒與不愛的人結婚以謀取商業利益，還常以巴掌訓斥，將她當作工具人使用。

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▲江祖平近日在《願望》被母親林秀玲折磨。（圖／三立電視提供）

▲江祖平近日在《願望》被母親林秀玲折磨。（圖／三立電視提供）

遭到母親虐待的江祖平感嘆「最近命運真是太慘，除了媽媽對我使壞外，老公周昱綸竟然還出軌，而我在戲中心中雖然愛著黃少祺，但為了大局卻忍氣吞聲，和一個自己並不愛的男人在一起。」

江祖平笑言，她無法苟同劇中這種母女關係，但也承認，為了戲劇張力，這樣的劇情確實看得很過癮，笑說「現實生活中不需要這樣的張力」。她坦言，對於父母的情感勒索，有時也搞不清楚是親情還是情勒，坦言「每個人的界定不一樣啦！」

▲江祖平近日在《願望》被母親林秀玲折磨。（圖／三立電視提供）

▲江祖平近日在《願望》被母親林秀玲折磨。（圖／三立電視提供）

現實生活中，江祖平與媽媽的相處更像朋友，但前提還是要把母親當做長輩，坦言「尊敬、尊重是必要的」她也強調，最重要的是跟家人要在互相理解的基礎上相處，否則一定會被批評沒禮貌。

▲江祖平近日在《願望》被母親林秀玲折磨。（圖／三立電視提供）

▲江祖平近日在《願望》被母親林秀玲折磨。（圖／三立電視提供）

劇中，林秀玲首次飾演大魔王，專注於自私的利益。江祖平表示，與林秀玲對戲非常有趣，劇中的她看起來精明強幹，但私下卻是一個非常可愛的姐姐，讓江祖平笑說「為什麼沒人發掘她這一面呢？」，坦言之前每次看到對方在劇中向霍正奇撒嬌時，大家都會偷笑，因為她的演技真是太強了。

▲江祖平近日在《願望》被母親林秀玲折磨。（圖／三立電視提供）

▲江祖平近日在《願望》被母親林秀玲折磨。（圖／三立電視提供）

此外，江祖平和林秀玲在拍戲空檔最愛討論化妝品和保養話題，而一轉話題，江祖平則調皮地提到自己常常被林秀玲「賞巴掌」，她笑著說「這我不擔心，秀玲姐可是巴掌專業戶，至今沒看她失手過！」

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江祖平願望

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