都是11A！印航唯一生還者「座位竟和我當年一樣」 泰歌手：起雞皮疙瘩

記者潘慧中／綜合報導

印度航空（Air India）AI171號班機12日起飛不到30秒即墜毀，全機242人僅1人生還。倖存者當時坐著11A的消息曝光後，曾在1998年泰航261號航班空難中奇蹟生還的泰國歌手James Ruangsak則驚訝地說，「和我當年一樣，是11A。」

▲James Ruangsak是1998年泰航261號航班空難的生還者。（圖／翻攝自Facebook／James Ruangsak）



在此次印度航空的空難中，唯一倖存的乘客所坐的位置是11A，這組數字對於27年在泰航空難的生還者、泰國歌手來說，非常有感觸，「他坐的座位號碼竟然和我當年一樣，是11A。#起雞皮疙瘩。」

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▲James Ruangsak不敢相信印航生還者也坐11A。（圖／翻攝自Facebook／James Ruangsak）



事實上，1998年泰航261號航班空難中，原本載有145名乘客與機組人員，但最後有101人不幸罹難，而James Ruangsak正是少數的生還者之一。

▲▼James Ruangsak是泰國歌手。（圖／翻攝自Facebook／James Ruangsak）



James Ruangsak過去受訪談到倖存後的生活，他坦言後來每次搭乘飛機都是精神折磨，「雙手冒汗、心跳不穩、呼吸困難，即便機艙裡再怎麼舒適，我都無法放鬆」，深受PTSD所擾，就算想在機上大哭，但礙於公眾人物的身分，他只能默默忍受。