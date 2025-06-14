張清芳從未和她合作「原因竟和江蕙有關」揭內幕：怪我當時老闆

記者蔡琛儀／台北報導

張清芳去年於演唱會上無預警帶來全新歌曲〈續集〉，讓歌迷驚喜不已，她前後花了兩年才完成〈續集〉，張清芳特別感謝華語樂壇資深創作人陳小霞為她量身打造，她表示，「有一次跟小霞聊天，意外發現她發表了3千多首歌，居然沒有一首是我唱的。」還開玩笑跟陳小霞說：「這要怪我當時的老闆了，都給江蕙唱，不給我唱。」

▲張清芳新歌〈續集〉終於上架。（圖／環球提供）

張清芳與陳小霞各自在歌壇耕耘許久，之前卻從未謀面，但張清芳已仰慕陳小霞許久，兩人初次見面時最驚訝的是，陳小霞創作過上千首作品，兩人也有共同朋友，卻從來沒有替張清芳寫過歌，為了不再錯過彼此，也讓張清芳圓了能夠唱到陳小霞的創作的心願，早在演唱會返場籌備期間，兩人便已達成合作共識，陳小霞終於完成全新創作，在演唱會上讓張清芳驚喜詮釋，而演唱會後，張清芳也繼續著手完成這首歌的錄音室版本，總算已在昨天上架。

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〈續集〉象徵張清芳將會持續為歌壇帶來更多作品，封面和音樂影像裡除了使用演唱會上難忘的畫面，更有張清芳前幾年在巴黎生活時記錄下來的照片及影片；近年許多歌迷聆聽張清芳的演唱及作品時，除了有美聲再現的感動之外，更有著許多對生活的從容及樂於感受的體會。

▲張清芳〈續集〉傳達她如今對於生活的感受。（圖／環球提供）

此外，張清芳投入做公益向來不遺餘力，近期受邀擔任埔里綜合長照大樓的公益大使，希望「為埔里偏鄉長輩再蓋一個家」，張清芳表示，「有一天我們都會老，但要老的有尊嚴。我們想為長輩，在他們熟悉的土地蓋一個有溫度、有人陪伴的家，讓他們安然的老去。讓我們一起來努力，這也是我年度的最大工作之一，為埔里基督教醫院再蓋一個家。」