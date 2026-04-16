ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Jennie科切拉「又比出中指」惹議
《21世紀大君夫人》第3集劇透超甜
劉品言坐月子「連晨翔跑去做近視雷射」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林鳳英喪夫遭列嫌疑人！淪靠接濟度日　控男方子女偽造文件偷賣房

林鳳英現身提到丈夫死後備受屈辱。

圖文／鏡週刊

昔日寫真女星林鳳英歷經喪夫與跨國糾紛雙重打擊，近日返台，今（16日）現身受訪，哽咽控訴自己在比利時求助無門的經歷。她透露，去年底丈夫猝逝後，不僅突遭當地警方調查，還被亡夫前妻的子女捲入遺產紛爭，甚至疑似遭偽造文件、偷賣房產，讓她身心俱疲，一度淪落靠社福團體接濟度日。

現年54歲的林鳳英，過去以跆拳道選手出身，憑藉健康陽光形象踏入演藝圈。她與比利時籍丈夫相識多年，結婚8年多，感情穩定。然而丈夫近兩年健康急遽惡化，頻繁進出醫院多達十次，並罹患肝硬化併發食道靜脈曲張，多次大量吐血，甚至在得流感後出現類似失智、與失禁等症狀。

林鳳英和老公定居在比利時德潘納。（翻攝臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林鳳英和老公定居在比利時德潘納。（翻攝臉書）

她表示，2025年11月中旬人在韓國釜山時，連續三天聯繫不上丈夫，請鄰居入內查看，才發現對方已倒臥在廚房沙發上身亡，且疑似死亡已兩天。她緊急趕回比利時處理後事，原以為驗屍結果確認為自然死亡，未料遺體卻突遭再次解剖，延誤17天才得以下葬，讓她悲痛不已。

更離奇的是，丈夫過世後不久，竟有6、7名警察登門搜索，將她列為調查對象，帶走手機與相關物品並長時間訊問。她無奈表示，雖然身分是證人，但因為是主要照顧者，仍被當作嫌疑人看待，「從認識他第一天開始的所有行蹤都被逐一盤問。」

林鳳英在丈夫過世下竟被調查。

▲林鳳英在丈夫過世下竟被調查。

在法律與生活壓力雙重夾擊下，林鳳英的困境雪上加霜。她指出，當地法律規定需在四個月內完成公證程序，否則將影響遺產繼承，但她卻遲遲找不到願意接案的律師與公證人。期間銀行帳戶遭凍結、房產被封鎖，她甚至被迫在無熱水、無洗衣設備的辦公室居住長達50天，帳戶也僅剩1600歐元。

更讓她震驚的是，亡夫子女疑似私下操作房產過戶。她表示，曾透過房仲發現一份買賣合約，上頭竟寫明她「放棄一切權利」，但卻沒有她的簽名，質疑對方涉及偽造文書與詐欺，目前已提告處理。

在孤立無援之際，林鳳英多方求助，包括透過人脈聯繫駐外單位與政界人士，甚至找上謝志偉等人協助，但她直言「沒有獲得實質幫助」，法律與翻譯資源極度匱乏，只能靠自己上網查詢、聯繫社福團體與醫療機構勉強維生。

她透露，當時每週需依賴社福團體提供食物，還因金融卡遭限制無法領錢，「社工和警方都說沒見過這麼惡劣的情況。」最終在友人介紹下，才找到願意承辦的律師介入，至今已花費約三、四十萬元台幣的律師費，才逐步取得法律保障。

談及遺產爭議，她坦言並非貪圖財產，「我只希望公平正義」，據悉，她先生名下還有法國兩處房產，強調「少分一兩千萬也沒有差」，未來若有能力也希望成立基金會幫助他人。但她無法接受對方「先斬後奏」的處理方式，尤其涉及偽造文件與非法過戶。

林鳳英最大的感慨，是海外台灣人在遭遇重大變故時，缺乏完善協助機制。「我真的懷疑自己是台灣人還是當地人，為什麼連最基本的流程都沒有？」身邊不少朋友建議她找中國大使館，但她不按億，她呼籲政府正視跨國婚姻與海外急難救助問題，建立更完整的法律與社福支援系統，「希望不要再有人像我一樣求助無門。」


更多鏡週刊報導
把世界冠軍通通打包帶上大銀幕　《Moto極速傳奇》網羅歷代傳奇車手亮相
結婚26年曬她童年缺牙照　木村拓哉為工藤靜香慶生
獨家／曾沛慈聽走音「表情失守」　真性情反應爆紅出圈！網封：表情管理大師

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊林鳳英

推薦閱讀

AV女神悄來台看棒球！現身新莊球場掀暴動…本人驚：大家認識我？

AV女神悄來台看棒球！現身新莊球場掀暴動…本人驚：大家認識我？

10小時前

張善為癱瘓神隱13年！蜻蜓哥哥揭近況「有比較好了」拒見面原因曝

張善為癱瘓神隱13年！蜻蜓哥哥揭近況「有比較好了」拒見面原因曝

9小時前

文瑾瑩鬼門關前走一趟！高EQ：身體變大，心也寬了　9年前險截肢

文瑾瑩鬼門關前走一趟！高EQ：身體變大，心也寬了　9年前險截肢

3小時前

消失演藝圈20年現身了！有隨身保鑣「婚後顯赫家世曝」哈林是她妹夫

消失演藝圈20年現身了！有隨身保鑣「婚後顯赫家世曝」哈林是她妹夫

4/15 08:07

李珠珢前隊友宣布辭職！　痛訴遭職場霸凌「比賽前躲在廁所哭」

李珠珢前隊友宣布辭職！　痛訴遭職場霸凌「比賽前躲在廁所哭」

23小時前

白沙屯遶境驚見高帥男路邊發便當　身分曝光「竟是知名主持男星」！

白沙屯遶境驚見高帥男路邊發便當　身分曝光「竟是知名主持男星」！

7小時前

吳怡霈掰了小腹「7動作逼出川字肌」！1年前對比超狂：每天只花5分鐘

吳怡霈掰了小腹「7動作逼出川字肌」！1年前對比超狂：每天只花5分鐘

4/15 11:24

許光漢爆秘戀子瑜首露面！無奈揭「現身演唱會真正原因」　親揭真實關係

許光漢爆秘戀子瑜首露面！無奈揭「現身演唱會真正原因」　親揭真實關係

4小時前

《爸爸去哪兒》森碟18歲了！　爸媽曬她美照感嘆「最幸運的超支」

《爸爸去哪兒》森碟18歲了！　爸媽曬她美照感嘆「最幸運的超支」

4/15 19:06

向華強自爆「分房向太10多年」　揭熟齡婚姻祕訣：不夠老不懂

向華強自爆「分房向太10多年」　揭熟齡婚姻祕訣：不夠老不懂

20小時前

徐至琦對77姊提告　週五開記者會說明

徐至琦對77姊提告　週五開記者會說明

20小時前

木村拓哉罕放閃！　曝工藤靜香「童年缺牙萌照」慶生

木村拓哉罕放閃！　曝工藤靜香「童年缺牙萌照」慶生

20小時前

熱門影音

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」
梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵

梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵
梁朝偉《你不會當樹嗎》映後座談

梁朝偉《你不會當樹嗎》映後座談
「I人影帝」梁朝偉來了　劉嘉玲愛相隨護駕

「I人影帝」梁朝偉來了　劉嘉玲愛相隨護駕
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
王瞳思念艾成「想哭就哭」　曝感情現況：沒人敢追

王瞳思念艾成「想哭就哭」　曝感情現況：沒人敢追
林襄.李多慧尬舞好香　兩人互相吐槽超可愛

林襄.李多慧尬舞好香　兩人互相吐槽超可愛
宋祖兒片場突被男粉求婚！　對方高喊「嫁給我」她嚇壞

宋祖兒片場突被男粉求婚！　對方高喊「嫁給我」她嚇壞
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
被迪麗熱巴玩弄後分手吻別　陳飛宇哭哭：還真是個渾蛋

被迪麗熱巴玩弄後分手吻別　陳飛宇哭哭：還真是個渾蛋
BIGBANG表演留著T.O.P的聲音　三人望向天空等哥哥唱完...

BIGBANG表演留著T.O.P的聲音　三人望向天空等哥哥唱完...
劉嘉玲打給梁朝偉　撒嬌喊：I love you

劉嘉玲打給梁朝偉　撒嬌喊：I love you
田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

看更多

【人行道私畫停車格】最大「我家牛排」被抓包！ 工務局出手了

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

正妹歌手推21字超長歌名！　拍MV遇颱風咬牙淋風雨

34分鐘前0

張書豪不捨剴剴「體重不到兒子一半」　嘆：不是自己沒事就好

34分鐘前0

50歲佘詩曼出道29年「維持22吋腰」秘訣曝光　親揭自動掉秤體質！

50分鐘前0

超越科切拉！YG、JYP、HYBE、SM破天荒同台　朴軫永打造KPOP音樂節

1小時前0

公視總經理徐秋華「健康因素」確定請辭！　接棒人選曝光

1小時前0

Gummy B也要來當嘉賓！　正妹女歌手驚喜宣布開唱

1小時前20

阿諾自爆脖子長腫瘤！　「兩週後動手術」露面曝病況

1小時前0

白沙屯媽祖進香人數破紀錄　狄志為批浪費亂象：真的會保佑你嗎

1小時前0

曾國城、唐從聖台上「失控笑場2分鐘」　她驚爆內幕：全場停不住

1小時前0

LE SSERAFIM來了！VR演唱會登台上映　片商祭出2波特典

讀者迴響

熱門新聞

  1. AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？
    10小時前148
  2. 張善為癱瘓神隱13年！蜻蜓哥哥鬆口近況「有比較好了」
    9小時前147
  3. 文瑾瑩鬼門關前走一趟！高EQ：身體變大，心也寬了　
    3小時前43
  4. 她消失演藝圈20年現身了！
    4/15 08:07169
  5. 李珠珢前隊友宣布辭職！痛訴遭霸凌「躲在廁所哭」
    23小時前2013
  6. 白沙屯遶境驚見高帥男路邊發便當　竟是知名主持男星
    7小時前229
  7. 吳怡霈掰了小腹「7動作逼出川字肌」
    4/15 11:241
  8. 許光漢爆秘戀子瑜首露面！
    4小時前127
  9. 《爸爸去哪兒》森碟18歲了！爸媽曬她美照
    4/15 19:061
  10. 向華強自爆「分房向太10多年」揭熟齡婚姻祕訣
    20小時前102
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合