林鳳英喪夫遭列嫌疑人！淪靠接濟度日　控男方子女偽造文件偷賣房

圖文／鏡週刊

昔日寫真女星林鳳英歷經喪夫與跨國糾紛雙重打擊，近日返台，今（16日）現身受訪，哽咽控訴自己在比利時求助無門的經歷。她透露，去年底丈夫猝逝後，不僅突遭當地警方調查，還被亡夫前妻的子女捲入遺產紛爭，甚至疑似遭偽造文件、偷賣房產，讓她身心俱疲，一度淪落靠社福團體接濟度日。

現年54歲的林鳳英，過去以跆拳道選手出身，憑藉健康陽光形象踏入演藝圈。她與比利時籍丈夫相識多年，結婚8年多，感情穩定。然而丈夫近兩年健康急遽惡化，頻繁進出醫院多達十次，並罹患肝硬化併發食道靜脈曲張，多次大量吐血，甚至在得流感後出現類似失智、與失禁等症狀。

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▲林鳳英和老公定居在比利時德潘納。（翻攝臉書）

她表示，2025年11月中旬人在韓國釜山時，連續三天聯繫不上丈夫，請鄰居入內查看，才發現對方已倒臥在廚房沙發上身亡，且疑似死亡已兩天。她緊急趕回比利時處理後事，原以為驗屍結果確認為自然死亡，未料遺體卻突遭再次解剖，延誤17天才得以下葬，讓她悲痛不已。

更離奇的是，丈夫過世後不久，竟有6、7名警察登門搜索，將她列為調查對象，帶走手機與相關物品並長時間訊問。她無奈表示，雖然身分是證人，但因為是主要照顧者，仍被當作嫌疑人看待，「從認識他第一天開始的所有行蹤都被逐一盤問。」

▲林鳳英在丈夫過世下竟被調查。

在法律與生活壓力雙重夾擊下，林鳳英的困境雪上加霜。她指出，當地法律規定需在四個月內完成公證程序，否則將影響遺產繼承，但她卻遲遲找不到願意接案的律師與公證人。期間銀行帳戶遭凍結、房產被封鎖，她甚至被迫在無熱水、無洗衣設備的辦公室居住長達50天，帳戶也僅剩1600歐元。

更讓她震驚的是，亡夫子女疑似私下操作房產過戶。她表示，曾透過房仲發現一份買賣合約，上頭竟寫明她「放棄一切權利」，但卻沒有她的簽名，質疑對方涉及偽造文書與詐欺，目前已提告處理。

在孤立無援之際，林鳳英多方求助，包括透過人脈聯繫駐外單位與政界人士，甚至找上謝志偉等人協助，但她直言「沒有獲得實質幫助」，法律與翻譯資源極度匱乏，只能靠自己上網查詢、聯繫社福團體與醫療機構勉強維生。

她透露，當時每週需依賴社福團體提供食物，還因金融卡遭限制無法領錢，「社工和警方都說沒見過這麼惡劣的情況。」最終在友人介紹下，才找到願意承辦的律師介入，至今已花費約三、四十萬元台幣的律師費，才逐步取得法律保障。

談及遺產爭議，她坦言並非貪圖財產，「我只希望公平正義」，據悉，她先生名下還有法國兩處房產，強調「少分一兩千萬也沒有差」，未來若有能力也希望成立基金會幫助他人。但她無法接受對方「先斬後奏」的處理方式，尤其涉及偽造文件與非法過戶。

林鳳英最大的感慨，是海外台灣人在遭遇重大變故時，缺乏完善協助機制。「我真的懷疑自己是台灣人還是當地人，為什麼連最基本的流程都沒有？」身邊不少朋友建議她找中國大使館，但她不按億，她呼籲政府正視跨國婚姻與海外急難救助問題，建立更完整的法律與社福支援系統，「希望不要再有人像我一樣求助無門。」



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