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才被傳秘婚翁鈺鈞　許志豪不藏了...終於公開喜訊「就在6月」！

記者蔡琛儀／台北報導

出道滿20年，歌手兼主持人許志豪終於圓夢，在6月19日登上Legacy Taipei舉辦首場個人專場演唱會，談到這場遲來的個人專場，許志豪坦言心情「既興奮又緊張」，也感性表示，能夠走到今天，要感謝一路支持的觀眾，「看到還有這麼多朋友願意進場聽我唱歌，真的非常感動。」

▲▼許志豪讚聲演唱會。（圖／寬宏提供）

▲許志豪出道20年終於圓夢開唱。（圖／寬宏提供）

許志豪目前手上握有三檔節目主持，還頻被傳與師妹翁鈺鈞秘婚消息。他表示，這不只是第一次在Legacy舉辦專場，更是自己踏入演藝圈20週年的重要里程碑，「過去這幾年我把重心放在主持，但唱歌一直是我最熱愛、也是最初的起點。」這次能重新以歌手身份站上專屬舞台，對他而言別具意義。

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本次演唱會主題「拜託你來」也別具巧思靈感來自他非常欣賞的歌壇前輩費玉清，「我很常看小哥的演唱會，他每次開場都會說『不好意思，讓您破費了』，那種謙虛又幽默的態度，讓人印象非常深刻。」他認為，即使是天王級人物仍如此謙遜，自己更應該用加倍誠意面對觀眾，因此才有了這次帶點請託、卻又真誠的主題概念。

▲▼許志豪讚聲演唱會。（圖／寬宏提供）

▲許志豪演出當天將邀請一位「重量級神秘嘉賓」站台。（圖／寬宏提供）

在圈內人緣極佳的許志豪也透露，當天將邀請一位「重量級神秘嘉賓」站台，不僅會帶來經典演出，雙方還特別設計對唱與飆歌橋段，保證讓現場氣氛嗨到最高點，「我先賣個關子，但可以保證，來現場的人一定會覺得值得，甚至會想再看一次！」門票4月21日中午12點開賣，詳洽寬宏、萊爾富及OK便利商店。

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許志豪

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