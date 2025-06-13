奎丁自爆昔遇恐怖情人！　「遭掐脖剪髮洩憤」逼跪地

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber奎丁最近受邀到女星薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，除了大方分享自己從出道、成為網紅、到自己創業的故事外，同時也自爆以前曾陷入一段複雜的三角戀，當時三人在談判過程中她不但遭前任掐脖子，甚至連頭髮都被剪掉，如今回想起來都感到非常荒唐。

▲奎丁曾遇恐怖情人。（圖／翻攝自Instagram／linchialing_maze）

奎丁表示，當時她在與前男友分手後並封鎖對方，展開了新戀情，但與現任男友在相處後覺得兩人時間上對不太上，同時又在工作場合再度遇到前任，對方表現出前所未見的溫柔，讓她內心動搖而答應對方的復合，「我想說說不定他才是最好的選擇，我就接受他復合的提議。」然而，回到家她才驚覺：「我現在這樣是有兩個男朋友嗎？完蛋了！那我要分掉？怎麼分？好尷尬，那我分手方式會不會傷害到別人，我怎麼講才不會讓他難過？」

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奎丁提到，後來某次她和現任男友去網咖，手機放在桌上突然響起，來電顯示是前男友，現任直接把電話接起，兩人隨即察覺彼此都是奎丁的男友。三人後來約在某地對質，為此奎丁透露，當時兩位男友不但要求她下跪，且一旦她試圖站起，前男友便強行壓制，「他問我到底愛誰，掐著我脖子，或是拽著我衣領這樣。」讓薔薔聽完都直言：「這個人就是有問題啊！」

▲奎丁被前任掐脖子、剪頭髮。（圖／翻攝自Instagram／linchialing_maze）

最後，奎丁透露，她的手機在談判過程中被搶走，當她媽媽打電話來時，前任竟不客氣地接聽應對，後來兩位男友認為「剪頭髮」能洩憤，因此動手將她的頭髮剪掉，事後竟還主動送她回家，甚至要求一起到她家，再與媽媽對談一次。為此，薔薔聽完後，感到相當傻眼及不可思議。