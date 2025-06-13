唐禹哲罕見曬娃！　「4歲兒側臉照曝光」額頭遺傳台美混血妻

記者劉宜庭／綜合報導

男星唐禹哲昨（12日）罕見在社群平台曬出父子合照，引發粉絲驚喜。他以低調造型現身，頭戴棒球帽、戴著口罩，懷中抱著年僅4歲的兒子，父子倆穿著黑色親子裝，對著遠方出神望去，畫面溫馨又有型。他也幽默配文：「這個額頭很明顯不是來自於我，這個側臉，你給幾分？」

▲唐禹哲公開兒子側臉照。（圖／翻攝自唐禹哲IG）

這則貼文一出，立即掀起粉絲熱議。雖然兒子的五官仍帶有童稚稜角，但立體的額頭輪廓與深邃輪廓，明顯遺傳台美混血媽媽蘇小軒。小男孩擁有濃密長睫毛、嘟嘟嘴與大眼睛，五官立體又可愛，引來女星吳品潔更現身留言：「100萬分！」愷樂同樣誇讚「越來越帥」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐禹哲難得曬娃。（圖／翻攝自唐禹哲IG）

事實上，唐禹哲早在2019年就被爆出與台美混血女友蘇小軒熱戀，直到4年後在選秀節目《披荊斬棘3》總決賽中浪漫求婚，才首次公開戀情，讓外界驚喜不已。沒想到2024年3月又被拍到與女友和一名男童同行的一家三口畫面，他隨後低調承認已悄悄升格人父，並透露過去未對外公布，是出於「想給家人更多空間和保護」。

一向重視隱私的唐禹哲，也在被媒體拍下帶娃照後，首次鬆口提及家庭生活。他委婉表示：「以後如果想看（老虎符號），我們來跟大家分享，也希望大家祝福。」言語中既透露出對兒子的寵愛，也盼外界能多一分體諒與尊重。