周華健宣布攻北高雙蛋！　隔4年開唱掛保證：全程無尿點

▲周華健睽違四年再攻北高雙蛋。（圖／滾石提供）



記者翁子涵／台北報導

出道40年的國民歌王周華健，時隔4年宣布舉辦全新巡演《少年的奇幻之旅3.0》攻北、高雙蛋，他透露特別難忘四年前港都歌迷熱情，「對於高雄的一切覺得既熟悉又陌生，因為剛出道做唱片宣傳時就常去高雄，但後來中間有好年沒去，四年前再重返這個城市，無論人事物都物換星移，感覺是全新的高雄，很期待11/29跟高雄歌迷相見！」

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▲▼周華健預告將演唱多首經典歌。（圖／滾石提供）



周華健這兩年為了巡演，幾乎每個月都當起「空中飛人」密集穿梭於亞洲各城市，對體力及嗓音可說一大考驗，不過年逾知天命之年的他，不但甘之如飴更越唱越起勁，他透露自己保持「一條活龍」的秘訣正是跑步，「跑步又助於增強體力跟肺活量，對於練嗓很有幫助！」更笑說：「比起年輕時曾在香港紅磡連唱19場，這幾年這樣唱算是很舒服，小case啦！」

周華健以李安經典電影啟發巡演名稱期許「YOUNGER ME」永保年少初心，把五年的「少年的奇幻之旅」升級為3.0「進階版」，他透露這次新巡演會比過往的演唱會更親民，曲目也更加經典，並加了沉浸式特效體驗，他表示：「《少年的奇幻之旅3.0》是這些年到各地演唱所累積集大成的演出，也是用許多汗水跟體力換來的經驗所呈現出表演！」周華健更自豪拍胸脯保證演唱會「全程無尿點」，「整體節目更加『俐落』，從開唱到看完完全不會覺得過了三個小時，絕對會讓大家意猶未盡！」

「國民歌王」周華健將於9月20日台北小巨蛋以及11月29日高雄巨蛋北高開唱，門票將於6月28日中午11點於拓元售票系統同步啟售。

